從雲端跌下來的滋味真的不好受，蔡政府得意洋洋宣傳台灣防疫世界第一，結果日本、希臘、紐西蘭、澳洲等國對外解封，都沒把台灣列入，大大打臉了防疫指揮官陳時中。台灣確診和死亡數雖少，但防疫顯然還有不足之處，陳時中與其走透透，忙著置入性行銷，不如虛心聽取外界的意見，盡快補強防疫網，讓國際社會信任台灣。

希臘洋洋灑灑列出29國開放名單，亞洲包括了日本、南韓和大陸，唯獨沒有疫情輕得多的台灣。日本首波開放泰國、越南和紐西蘭、澳洲，也是沒台灣，蔡政府向來吹噓台日關係有多親密，這個結果卻是個冷冰冰的反證。這段時間以來，蔡政府拿著防疫佳績強力進行「大內宣」，對陳時中大行造神，民眾也沉浸在自滿中，卻沒看到台灣的防疫並不是十全十美，只是不足處被遮掩了起來。

交出有說服力的證據

各國在決定放寬邊境管制的對象時，一定會有多重的考量，雙邊關係與連帶的政治效應當然必須斟酌，但疫情才是首要顧慮。台灣的疫情指揮中心一直拒絕進行更多普篩，連小規模的抽樣篩檢也不肯，人口36萬的冰島篩了4.6萬人，我們2300萬人只篩了7萬人，全球排名第85；每百萬人篩檢數3000多，全球排名第138。其他國家在考量開放入境時，要看到確鑿的科學數字，才能理解當地社區的感染狀況，以及其旅客所帶來的風險程度。

台灣對國際社會提出443例確診、7例死亡，只能證明台灣沒有爆發大規模社區感染，醫療品質也不差，但拿不出普篩數據，就不能證明一定安全。我們只對確診及相關者進行精準篩檢，始終不做更大規模的普篩，因此沒有足夠的證據說服外國。武漢日前對將近1000萬人進行普篩，沒有任何確診病例，只有300人無症狀感染，這是武漢安全的實證科學數據，可是台灣拿不出來。

中央不做地方來，彰化縣衛生局宣布和台大公共衛生學院進行萬人血清抗體檢測，針對縣內接受居家檢疫和隔離的民眾以及高風險的醫護人員抽血篩檢，以確認社區的感染程度，也作為擬定防疫策略的參考依據。篩檢總費用不算太高，卻可以至少對彰化縣的疫情得到更精準掌握。中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻還是不以為然，認為這樣的流行病學調查是建立在「準確率高的試劑」和「高盛行率」，目前國內二者皆無，其結果對疫情防治幫助有限。

彰化縣與台大公衛學院計畫做的，是針對居家隔離與檢疫及醫護人員的篩檢，不是在社區中隨機抽樣進行對照調查。他們之所以花錢花力量去做這件事，就是和主張擴大普篩的人一樣，都是想讓防疫做得更好，如果現有試劑不夠準確，指揮中心應該努力促成國內生產或取得較準確的試劑，而不是唱衰，更不應該明明有能力卻一味拒絕擴大普篩。越南確診300多人，無人死亡，比台灣少；篩檢超過12萬人，比台灣多很多，還與國際合作研發出低廉準確的試劑，能夠量產出口。蔡政府與其把一個防疫指揮官搞成人氣王，不如專注在對防疫有助益的事上，早點對國際交出更有說服力的證據。

爭取國際開放與互惠

當然，其他國家在考慮開放邊境時，也會有政治與經濟上的顧慮。例如日本會擔心第一波開放名單裡有台灣沒大陸的話，會招致大陸的反彈。現在台灣禁止外國人來台及轉機，也對70多個國家發出旅遊警示，我們想爭取外國對台灣開放，自己也要有一套完整的開放策略，視個別國家情況提出互惠措施，再透過外交管道積極交涉。

日前有近800名陸生連署致信教育部，希望能盡快返台完成學業，而「小明」們還在對岸等著和家人團聚。台北市長夫人陳佩琪則以鐵達尼號婦孺先上救生艇為例，為小孩的受教權及醫療權鳴不平，呼籲別再冠別人賣台舔中的大帽子，認為台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台。但是，在蔡政府的政治操作下，這個理性自由的言論空間已經被掐得愈來愈難呼吸了，這對防疫不利，對台灣的民主自由同樣有害。此時民眾應該從歡喜慶加零的氛圍中冷靜一下，指揮中心也必須正視不足，虛心檢討，盡快補強防疫能量。