印太，指的是印度洋與太平洋。川普總統上任未久即廢了前任總統歐巴馬的「重返亞太」戰略，提出了新的印太戰略。其實，美國自二戰結束之後，就有一個西自印度洋繞經麻六甲與南中國海再延伸到西太平洋第一島鏈，旨在對中國進行遏止包圍的地緣戰略，是以宣稱與否，無太大實質意義。倒是中國，一有新動靜就讓人關注。

香港《南華早報》日前引述解放軍消息，北京早在2010年即著手畫設東海及南海「防空識別區（ADIZ）」，2013年11月宣布畫設東海ADIZ，南海部分由於各種考量迄今未做決定，不過，如時機適合，北京也許很快就會宣布。

所謂考量，一是技術，二是政治。前者指解放軍偵查、追蹤與驅逐闖入其防識區的外國航空器之能力，這方面，這些年在積極吹填造島規畫部署後已基本具備。2012年，設置「三沙（西、中、南）市」；目前中國在整個南中國海九段線內已建構完成兩個三角的戰略布局，大三角是西沙、中沙、南沙，小三角是南沙中的永暑、渚碧與美濟三島；目前除中沙黃岩島外，西沙永興及南沙永暑等三島，機場、港口、雷達、空調機庫多已完成，並已部署預警機、反潛機、戰鬥機。至於政治考量，則是指對戰略需求及外交形勢的判斷。

相對於美國針對中國的印太戰略，中國在此一地區的戰略思維主要有五個方向：

一、突破麻六甲困境。麻六甲海峽是中國能源輸入的重要渠道，卻受制於美國。中國除了被迫從俄羅斯、哈薩克、巴基斯坦及緬甸分散油氣進口外，還要有能力在軍事上反制麻六甲，這有賴中國的南海戰略部署。

二、中國必須在新世紀扭轉上世紀以來在西太一直被美國壓制的戰略劣勢，全力將美國勢力擠出第一甚至第二島鏈，在中國家門口建構出一條護城河，東海、南海ADIZ即是護城河的組成部分。

三、中國反制美國核威脅，目前主要靠核潛鑑，南中國海是中國核潛鑑的理想活動空間。

四、一帶一路是中國21世紀的全球大戰略，南中國海是出發的第一站，不能受制於人。

五、與美國類似，中國就地緣戰略而言，本質上也是一個「兩洋（太平洋與印度洋）」國家，特別是在中巴、中緬兩條走廊暢通之後，但兩洋必須靠南海連接，這個情況跟美國一模一樣。這五個方向，合起來，就是中國的「印太戰略」，可見南海即是中國整個印太戰略的核心。

南中國海，長期以來，在地圖上（9段線或11段線）一直是一個虛的概念，隨你怎麼畫，沒人把你當回事。別說美國橫著來橫著去，連越南、菲律賓、馬來西亞等週邊國家也趁中國弱勢時，蠶食偷占了許多島礁，大肆開採油氣資源。隨著中國崛起，自然不能容忍此等狀態持續，因此在習近平上任之後，設立三沙市於先，倡議一帶一路及積極吹填造島打造不沉的航母於後，再接著，就是畫設南海ADIZ了。

可以看到，中國的印太戰略跟美國的印太戰略必將在南海發生碰撞。川普謀士戰略家班農2017年說：「5至10年內，我們會在南中國海與中國一戰」。歷史，果然將會這樣發展嗎？

（作者為鳳凰衛視資深評論員）