最近一篇以「執政高層」名義發出的內宣稿，大談蔡政府應對「港版國安法」的所謂十八套劇本，吹噓一切盡在其掌握之中，並為520演講中隻字未提香港做出辯解。

如果這番言論代表蔡政府國安團隊的實力，那麼外界恐怕就要擔憂，這等水準的國安團隊如何能夠應付錯綜複雜的台海局勢以及全球格局的重大變化。「高層」聲稱蔡政府早已推演一定會發生如今的類似狀況，而且本來就知道大陸想處理《基本法》的23條立法問題，時間點推估會在9月香港立法會改選之前。這番話說得裝神弄鬼，實則貽笑大方，因為大陸早已宣告相關立法的時程，只是外界習焉不察，誤以為臨時安排。

事實上，在去年10月召開的中共十九屆四中全會上，就已經明確提及「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，這是先前沒有過的重要論述，要知道按照大陸的政治體制，在全會公報上明確提到的政策論述，一定會有相應的落實，而涉及到法律層面，則會在隨後的兩會上完成立法工作。如果蔡政府的國安團隊還有一絲專業，那就會在隨後的未來事件表上將這一條納入考量，這不是什麼先見之明，而是最為基本的程序安排。如果連這個都要拿來吹噓，那真的只能說，這個團隊已經吹無可吹。

該高層還聲稱，大陸此番之所以硬幹，是因為新冠肺炎疫情處理不好，造成內部紊亂，加上復工狀況不好，經濟沒有起色。這同樣也是驢唇不對馬嘴，既然大陸早在去年就已經明確訂下國安法的時程，那麼這又跟疫情又有何關係？更何況，此次大陸應對新冠疫情縱使在早期受到內外質疑，但隨後的一系列行動都堪稱國際表率，一些創造性舉措例如方倉醫院，後來都成為眾多疫情嚴重國家處理類似問題的參考作法。更重要的是，大陸社會已經全面步入後疫情時期，除了零星出現的社區感染以及小規模的境外輸入之外，各省市已經逐步恢復正常的生產生活，相比世界其他國家，大陸恐怕是最先實現內部穩定和生產復甦的國家之一。

至於復工狀況不好，也多半是因為出口訂單減少，這一點台灣面臨的情況與大陸完全一樣，實在也沒有沾沾自喜的本錢，而大陸也意識到問題，開始藉此機會大舉壯大內需市場，這恰恰也是大陸多年來一直想幹而始終沒有幹成的事。過去因為外需市場強勁，在利潤的誘惑之下遲遲無法深耕內需市場，如今少了外部誘因，大陸企業終於可以痛下決心挖掘內需市場的潛力。

經歷這番疫情的洗禮，大陸這些年累積的工業家底證明是夠堅實，在危機面前經得起考驗，也讓世界各國意識到自己的不堪一擊，開始紛紛做出反思。表面上看，他們是在反思自己對大陸的依賴，但本質上，是在反思自己的經濟體制本身。而台灣的國安團隊卻還活在自己虛構的世界秩序之中，以為全球都在圍攻中國，而大陸已經深陷內外交困之中，這讓人感到驚詫莫名，大有平行時空之感。這樣的團隊制定出來的兩岸政策，到底能在多大程度上反應真實世界，也不得不讓人感到憂慮。