蔣經國的日記最近在美國史丹福大學公開問世，國內資深媒體人黃清龍首先得窺其奧祕，並揭露部分內容於報端，較為引起社會注意的是經國日記中品評的十多位政治人物頗多出人意料之外的，雖已時過境遷，似仍值得略作討論分享關心的社會大眾。

黃文提及的大約有十多人，都引用了日記中的原文或引述原意，其中包括陳誠、陳履安、谷正綱、王昇、孫運璿、閻振興、邱創煥、周宏濤、吳國楨、林洋港、李登輝等，其中數人評語甚為嚴苛頗為耐人尋味。

‧陳誠講話，虛偽傲慢

首先提及的是陳誠，記述出席中常會聽陳誠講話「充滿虛偽傲慢做作並且囉嗦」，實忍無可忍，幾乎想站起來即席離場，但是後來還是忍耐下去聽完他的講話，後來「一夜未安睡，早起後感覺頭痛」，可見其深惡痛絕。

當時是民國46年，陳誠深受老蔣總統倚重，在黨在國都是一人之下萬人之上，他講話只要拿捏到蔣公的分寸，誰敢有意見？也就只有當時還未正位「太子」的蔣經國「不敢言而敢生悶氣」了，要奪嫡還得看看風向不能亂沖，但他卻怎麼看都看不順眼！

其次提到了陳履安，那已是民國68年，蔣經國已經到了可以「栽培」陳履安的地位了，當時早有「四大公子」之稱的陳履安，從小到哪裡都被哄著捧著真是含著金湯匙長大的，有誰敢忤逆他的意思？

‧陳大公子，驕傲自大

被任命為國民黨組工會主任，對陳公子而言也許還覺得挺委屈的，並沒有畢躬畢敬的態度，不料經國日記中就說「豈知驕傲自大，對於政治似有很深的成見」，並且說「又用錯人了」！似乎也是成見很深，這樣的栽培相處想必也難融洽長久的吧？

經國日記畢竟還沒有蔣公日記那樣的格局規模和謹慎，有什麼說什麼，想怎麼說就怎麼說，赤裸裸的毫無掩飾，不知不覺就暴露了高層關係的矛盾不睦，同時也暴露了經國先生的個性、素養和弱點。就憑這一點，經國日記的份量就不能與蔣公日記相提並論了！

‧閣揆人選，孫揆第三

民國67年2月，為考慮行政院長人選而「深以為苦」，可能的人選當時是一文亞，二國華，三運璿，四國鼎。喔！原來孫運璿當時還排在文亞、國華之後位居老三，殊不知倪文亞當時已是立法院長同樣重要，而孫運璿當時是經濟部長，第三個考慮他組閣已經是拔擢才俊了！並沒有低估他出任閣揆的份量，後來也果然非常成功！

‧邱創煥是青年台俊

比較突兀的一頁是67年9月「以最大的耐心在中常會聽了邱部長長達一小時餘的內部報告，『什麼都說了，結果等於什麼都沒有說』，所以做起事來沒有頭緒和條理，亦無時間觀念，可慮！」

什麼都說了結果等於什麼都沒有說，這一個多小時不是浪費大家時間的廢話嗎？怎麼會這樣呢？

事實真相是，邱創煥還是當時「吹台青」的潮流中特別拔擢的青年才俊呢！比他更不知所云的才俊還有，一個個相貌堂堂、政治正確、聽話懂事，說了等於什麼都沒說！

‧蔣雙胞胎，又成新謎

在公開了的經國日記中，有兩個所有讀者都感興趣，都想知道答案的亮點，還有兩個現在已不重要但是當時很有爆炸性的趣味點。首先要說的第一大亮點是，日記中說現在正名為蔣孝嚴的和他的孿生兄弟不是經國先生所生的，時至今日又冒出這樣的問題來，實在不免存歿均不安的尷尬！就算神人出手驗明正身又有誰能還給飽經傷害的人一份公道呢？兩岸三地普天之下就沒人也無法給出這份公道。

雖然往事如煙，清不清楚已不重要，但有一些情況證據應該有助於判斷事實，查明寫日記的時候，蔣孝武和蔣孝勇是否健在？對經國先生來說，已經有後了，也不會太在乎名下多兩個人。當時政情複雜，民風保守，而且日記要經過父親蔣介石過目，在政治上睜著眼說個謊算什麼？

‧經國先生，識人大謬

日記第二個驚人的大亮點是，居然明白寫著「林洋港沽名釣譽、好大喜功、不可不防。」這對於飽受委屈、抑鬱以終的正人君子林洋港地下有知又受重大打擊！

對於林洋港而言，才華橫溢、鋒芒畢露，本來就「不招人忌是庸才」，最容易被人以沽名釣譽、好大喜功的莫須有罪名影射中傷，偏偏在節骨眼上的時間這暗箭就射中了他，還箭上淬毒說「不可不防」，經國先生身旁有人必欲置之死地！

更刺激的是，經國日記在爭同瑜亮的李登輝部分竟反而寫著：「科學人才，謙懷可信！」難道經國先生真的忘了李登輝參加共產黨？後來他果然公開搞台獨、出賣釣魚台說是日本的，把國民黨撕裂摧殘得死去活來。

貶抑抹黑正人君子林洋港，助長日本倭奴的氣焰一至於此，經國先生怎麼變了個不明是非的人？知人之明到哪去了？

日記中很可笑的兩個小亮點之一，是民國67年說「谷正綱年紀已經很大，國家和黨又遭遇如此艱危，他為了自己的名位，不惜爭得面紅耳赤真是可氣又可嘆！」人都會老，老臣糊塗為私利爭得不像樣子，於國家民族大節又有什麼損失呢？如果谷正綱不早死，民國77年國民黨的「非常中常會」中谷正綱能容許一個小黨工目中無人的大放厥詞的改變了國民黨和中華民國的歷史嗎？早就一陣雷霆之怒把小黨工轟出會場了！

可笑小亮點之二是，67年6月5日居然記：「周宏濤因為沒有被任命為財政部長，在約見他的時候，竟哭不成聲，為之寒心，如此沒有出息的人，將何以負重任」？太好笑了！國民黨的大內高手竟如此沒有出息、不成體統、沒有人樣，不但沒有負什麼重任，怎麼沒聽到任何貶斥到永不錄用的處分？是因為奉化的皇親國舅嗎？

經國先生在台灣盛名不墜到連老蔣總統都不能相比，沒有綠軍敢攻擊他，沒有綠軍敢向他潑油漆，結果一份日記報導竟讓這一切黯然失色了，不禁令人浩嘆！

（作者為資深媒體人）