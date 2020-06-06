民進黨傾全黨之力及執政優勢，挾著中央部會、黨派合作、媒體名嘴、附翼團體，甚至民間企業、綠色校園的威勢，罔顧疫情尚未結束、行政應該中立的原則，轟轟烈烈推動「罷韓」行動，終於有了結果─罷韓成功！

這結果雖然會讓許多韓國瑜的支持者憤怒、傷心，甚至絕望，但相信一點都不出人意料之外。因為民進黨這次的動員，幾乎比當初高雄市長選舉還要急切，等於是在打一場正規的選戰，而且基於「輸不起」、「掩蓋弊政」的不可告人原因，是絕對志在必得，非成功不可的。這種畸型的「民主」，是可以複制的，因為從整個制度設計來說，日後凡有選舉，只要能鼓動1/4的選民進行罷免，就足以翻轉、否定原來的結果，此後罷免成了「冤冤相報無時了」的「復仇」手段，社會人心的撕裂、對立，將成常態，台灣的未來已可預見必將一步步走向沒有光的所在。

平心而論，罷免韓國瑜的表面理由，是他「背棄」了高雄市民的負託，但所謂的「背棄」，如果僅僅就是以他才任市長未久，就決意參與總統選舉而論的話，實在是不足以說服人心的，綠營多少縣市長就是在未任滿之前就高升入於內閣行走的？此正所謂「欲加之罪，何患無詞」，這點從高雄市長選戰方才結束未久，綠營內部就已在暗中操作罷免事宜，而主其事者，都與前朝關係非常密切，這是不難體會的。事實上，即便韓國瑜未參選總統，只要蔡英文能夠勝選，罷韓案一定同樣會如期推動，只是聲勢上恐不會如今天這麼浩大而已。而罷韓聲勢之浩大，顯然來自於媒體對其「罪名」的推波助瀾，草包、騙子之說，三人成虎，再加上台灣的「恐中反中」氛圍之濃厚，韓國瑜之難逃罷免劫數，早已是可以預卜之事。

韓國瑜「被罷」，的確寫下台灣民主史上最新的一頁，更是最暗黑的一頁，但絕對不會是最後的一頁，台灣民主「開倒車」的結局，已經是板上釘釘，無可豁免的了。

從未來政局來說，韓國瑜被罷，已經註定民進黨在台灣政壇獨霸的格局，即便藍白結合，恐怕也是短期之內無法抗衡的；國民黨的危局，甚至可能泡沫化。這無疑對民進黨是最有利的，事實上，罷免之後，民進黨恐怕連「補選」都不必再做，索性直接選派心腹暫代即可，這既能蒙收實利，又有撙節選務經費的美名，何樂而不為？只是，對高雄市民來說，喧騰已久的諸多高雄市政弊案，大概也就從此石沉大海，再也沒有水落石出的一日了。

韓國瑜雖被「罷免」，但是以一介之夫，能被民進黨視同敵國，隻手與整個國家機器相抗衡，其值得傲人之處，正在於此，可謂是「雖罷猶榮」。

也許很多論者會認為韓流就會從此消歇，韓國瑜是再也無法激起若何旋風了。但我認為，這只在韓國瑜一念之間，如果因被罷而消沉，而偃旗息鼓，如陶淵明般「田園將蕪胡不歸」，也未嘗不是一種個人率性的選擇；但是，如果雄心不死，傲骨不屈，還願意捲土重來，則江東弟子多才俊，相信仍然願意為他搖旗吶喊的群眾，也必不會是少數。

（作者為國立台灣師範大學教授）