6日的罷免投票結果，撇開韓國瑜個人不談，這段過程因政黨惡鬥所衍生的報復性動員、因行政不中立衍生的國家機器染色，以及因《選罷法》缺陷所衍生的社會與政治問題，若不設法補破網，今天倒楣的是韓國瑜，難保未來換成民進黨自己被反噬。

罷韓團體說，無論罷免結果如何，都是高雄人的勝利，但事實恐是正好相反。

首先，是藍綠惡鬥的極端化。年初蔡英文才在勝選之夜說，他要和韓國瑜握手言和彼此包容，不分黨派團結合作。言猶在耳，罷免前3天，她下令要求民進黨動員罷韓，割喉割到斷的軍令狀，勢必讓原已薄弱不堪的朝野互信更為破碎。

接著，是行政部門的政黨化。此次罷免，從中選會的斬頭說、陳時中表態支持讓居家檢疫者參與罷免、高鐵以贈票手段讓青年返鄉投票，到法務部默許罷韓團體違法盜用部徽。本該中立的行政機關全面替特定政黨服務，受意識型態左右作為，這絕對是國家的災難。

最後，是罷免投票的常態化。現行《選罷法》設定罷免通過的條件，是同意高於不同意，而票數只要超過總選舉人1/4即可過關，超低門檻，頗有檢討空間。

以此次罷韓為例，依規定只要有57.4萬人投下贊成，就能推翻2018年投給韓國瑜的89.2萬票，這符合「票票等值」的比例原則嗎？這套制度，無疑讓罷免淪為敗選陣營的簡易復仇工具，即便明知過不了，也可把罷免當成騷擾勝選者的「合法民主工具」。

撇開藍綠立場，台灣社會必須思考，如果國家禁不起現行《選罷法》衍生的後遺症，檢討制度的破洞就是當務之急。