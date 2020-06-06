罷韓國家隊卯力推動下，罷韓案過關，民進黨得償宿願讓韓國瑜下台，把高雄重新放回口袋裡。這場負面選舉的結果，對韓國瑜打擊不小，但個人政治生命事小，值得探究的是，2018年風起雲湧的「韓流」是否已經消散，民進黨自此再無對手，台灣將進入民進黨一黨獨大局面？

韓流於2018年地方選舉暴起，2020年總統大選暴落，韓國瑜被罷免，看起來韓流確實有如曇花一現，只剩下美好記憶。但，果真如此？

判斷韓流是否消散，應先了解韓流的本質，及其與政治社會大環境的關係，這得從韓國瑜高雄市長之戰談起。這場一開始無人看好的不對稱選戰，韓國瑜能激起民意狂潮，固然與他的人格特質及群眾魅力有關，但根本原因在於他「人民有錢」的論述主軸，獲得眾多庶民共鳴，因而爭取到跨黨派、世代與省籍的支持，才能捲起這場浩大的政治社會運動。

執政無方民怨更多

韓流暴起的另一個重要因素是民進黨執政失敗。2016年民進黨取得政權，拒絕接受九二共識，對岸中斷官方聯繫、淡化經貿關係、縮減觀光客配額，造成台灣農漁產品「貨出不去」、觀光產業「人進不來」的困境，相關業者災情慘重。韓國瑜喊出「貨出去、人進來、高雄發大財」簡單口號，讓眾多生活日益艱困的庶民重新燃起希望，也使許多不認同綠色執政路線的族群感到溫暖順心，共同支持「賺錢卡實在」，韓流是一個跨越藍綠藩籬、希望脫貧發財的「庶民集合體」。

遺憾的是，2020總統大選，韓國瑜重新回到國民黨，蔡總統卻連續撿到「一國兩制台灣方案」及「香港反送中」兩把槍，搶回韓流中間及淺綠兩大塊，韓流只剩下深藍，因而潰散。

不過，展望未來2年，韓流雖死，但庶民仍在，而且基礎將更擴大。其中關鍵，一方面在於貧富差距問題不斷擴大，世上苦人將更多。今年經濟雪上加霜，遭新冠病毒打擊，政府卻紓困無方。另一方面民進黨政府沒辦法透過兩岸緊密的經貿關係，讓相關行業民眾變得有錢。這個罩門與死穴一日不除，民眾對韓國瑜號召的想像與期盼必將長存。「芒果乾」可以蒙蔽民眾於一時，「發大財」的美夢卻將久遠存續。

韓流成分粗分為軍公教與庶民兩大類，軍公教是國民黨的基本盤， 隨著歲月而凋零，不敵人數日益龐大、強調台灣主體性的年輕選民。韓國瑜以國民黨身分競選總統，固有支持者動員臻於極致，但仍然敗北，他們的影響力將更萎縮。韓流另一群體是庶民，涵蓋淺藍、中間及部分淺綠，屬於經濟弱勢，曾寄盼韓國瑜路線翻轉政府施政主軸，進而協助他們改善生活。

他們的貧困，主要是過去20餘年間，台灣經濟受到全球化和生產線外移影響，除了電子業等少數產業受惠，多數產業受害，底層庶民處境日益艱難。庶民一部分是勞工，更多是攤販、餐飲業者、各種微型企業老闆跟員工、旅遊業從業人員。他們的困苦與人數不因韓國瑜個人政治際遇起伏而消長，卻因政府執政無方與路線偏差使人數日益增多，處境日益艱難。

新韓流隨時會再起

庶民一直都存在，只是長期被忽視，韓流暴起一方面是庶民發現了韓國瑜，另一方面也是韓國瑜啟發了庶民意識。韓國瑜可能從政壇消失，庶民尋求救主的欲求不會消失。韓流崛起猶如馬賽克鑲圖，隨時可以重新排組，主導排組的人可以是韓國瑜，也可能是其他人。民進黨執政下，台灣會愈來愈窮，只要庶民生活困境無法有效排遣，「新韓流」隨時再起。

民進黨如何解庶民於倒懸，實為嚴峻的挑戰。可悲的是，看到他們心智的歸向與對錯誤路線的執著，對於政府紓解庶民之苦的能耐，真的不能樂觀。這個黨已經忘了為民謀利的初心，而以權力的爭奪與利益的分贓為念，在政策取向也以企業與富人為對象，無法體會苦民之苦，更不以庶民經濟為施政重點。

更糟的是，這個政黨昧於世局，又受制於偏見與愚昧，在親美抗中道路上愈走愈遠，兩岸緊張關係不斷上升，更制約了庶民經濟發展的機會，貧困大眾生活無以改善。韓流即使消退，必將有另一庶民崛起風潮接踵而出。