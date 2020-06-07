先生以總指揮官名義抵下大陳，面對各數不相屬之游擊隊，以為應先申明約束，使知遵守紀律，互相協同。故先傳附近島嶼各游擊司令，親加慰勉，然後乘艦巡視披山、一江、漁山等各島嶼部隊，宣諭總統及軍事首長關注之意；次即申明紀律，務令各游擊部隊團結協同，嚴禁兼併，互相攻伐。鑒於各游擊部隊，武器皆屬陳舊，且多零散不全。自大陸撤退至舟山，再由舟山撤至沿海各島，求生之力多，訓練之日少，乃先令恢復訓練，是年冬，國防部令第一、第三兩個軍官戰鬥團至上大陳，乃商調戰鬥團中軍校畢業優秀軍官，分至各游擊隊擔任教官，協助訓練，兼負思想考核之責。補給方面在先生力請下，國防部已准予按官兵人數配發主食米，服裝亦及時配發游擊部隊，以免飢寒之慮，軍容由雜亂而整齊，官兵均極仰戴。

江浙游擊總部之編成

先生既駐下大陳，以其地為市廛所在，非軍事機構宜駐之地，乃於十一月中旬將指揮部遷至上大陳大岙里，上下大陳相距不足一海里，水深二公尺許，舢舨四十分鐘可達，而居屋甚少，部隊悉住帳篷。

四十年十二月，國防部核定江浙反共救國軍總指揮部編制：總指揮、副總指揮、下設參謀長、副參謀長、總參議、秘書各一，處長六。另設有政治部。限於十二月三十日前編組成立，其編組人員：

總參議兼代參謀長馮龍、秘書長趙才標、總務處長袁書田、第一處處長張銘梓、第二處處長劉慶曾、第三處處長胡復威、第四處處長程開椿、政治部主任沈之岳、台北辦事處處長程開椿兼、電訊處處長王微。其時羅列已出任國防部軍職，故未列入編制。

至此江浙反共救國軍指揮部，始有正式編制，總指揮部自移駐上大陳後，國防部復增調第二、第四兩個軍官戰鬥團進駐上大陳，其成員皆為來台部隊整編後之編餘軍官，當時第一團團長周志道，乃先生之舊部，第二團團長為孟廣珍，第三團團長為王靖之，第四團團長為任柱桂。各團轄三個大隊，一千餘人，但不久第一、三兩團仍調回台灣。

美國的西方公司原設台灣。過去曾有部分人員，偶或一去披山、大陳，至是因先生已移駐上大陳，故亦成立前方機構，由藍浦森負責，建屋於上大陳之南坑，設有電台，並組織聯合辦公室，我方由鍾副指揮，美方由藍浦森，各率必要人員，每日同室辦公，聯絡合作，精密和洽。

四十年時局狀況

四十年一月一日，由於大陸沉淪，台灣天然資源缺乏，國軍創導克難運動，舉行首屆克難英雄大會於台北。二十一日美國向聯合國大會提議，要求判定中共為侵略者。二十五日美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）抵東京，商籌對日和約。二十八日台灣省實施地方自治，各縣市成立議會，完成各縣市議員選舉。政府並宣示實施地方自治之決心。

‧二月：

二月一日，聯合國大會通過美國所提譴責中共為侵略者案。十三日聯合國大會否決蘇俄控訴美國侵略台灣案。十五日國軍殲滅進犯高登共軍。

‧三月：

三月一日，國防部部長郭寄嶠，副參謀總長蕭毅肅宣誓就職，三十一日國防部總政治部發表台灣保安司令部破獲朱毛共幫台灣省蓬萊族解放委員會全案。

‧四月：

四月五日，美政府宣布對華政策不變，韓戰仍反對使用中國部隊。十五日台灣省各縣市選舉縣市長全部完成。二十一日，美國派遣軍事顧問團來華，蔡斯少將為團長，團內分陸海空軍各單位，規定人數最高可達六百人，美國會撥七千一百萬軍援，以為整補國軍之所需。

‧五月：

五月二日，美國軍事援華顧問團在台北開始辦公。十八日聯合國大會一致通過對中共、韓共實施全球性戰略物資禁運案。二十五日立法院通過三七五減租條例，規定耕農對田主之租期，一律改為六年，全省私有出租耕地依法先後換訂租約者，當時共計三十七萬餘件，訂約農戶計有三十餘萬戶。

‧六月：

六月一日，國軍開始實施陸海空軍士兵退除役辦法，十四日美英商定對日和約，中國不列入簽字國，二十九日，美總統杜魯門訓令韓戰聯軍總司令李奇威向中韓共提出談判建議。

‧七月：

七月八日，聯軍代表與北韓、中共代表，在開城停戰談判，於是韓戰即進入打打談談之中。十九日行政院長陳誠因我國未被列入對日和約簽字國引咎辭職，總統批示慰留。

‧八月：

八月七日，台灣開始徵兵，首期徵集補充兵一萬二千人。八月資源委員會撥出公有耕地二萬九千一百九十餘甲放領，以扶植自耕農。十日，中共貨輪大漢號船員五十二人載值港幣二百萬元之物資起義來歸，安抵高雄。

‧九月：

九月八日，對日和約在舊金山簽字，參加四十九國。十一日外交部宣稱中國願與日本簽訂雙邊和約。十四日並警告日本不得與北平中共政權締結條約。

‧十月：

十月一日，外交部同意日本在台北設海外事務所，二十五日韓戰談判一度停止，是日改在板門店重開。三十一日軍人之友社總社成立於台北。

‧十一月：

十一月十七日，台灣各縣市選出臨時省議員五十五人，是日日本在台北設海外事務所。

‧十二月：

十二月十一日，台灣省臨時參議會成立，黃朝琴、林頂立當選正副議長。十四日立法院通過兵役法。十八日外交部長葉公超聲明，聯軍與共軍交換戰俘，凡不願返回共區者，應不列入換俘名單。二十四日日本首相吉田茂函告美國國務卿杜勒斯，保證不承認中共，將與中華民國政府訂立和約。