2016年的一個周末，外公和外婆帶我去士林官邸參觀花展，在士林官邸同時遇到從大陸來台旅遊的兩個團體，一個來自甘肅蘭州，一個來自遼寧瀋陽。

上百骨灰罈放家中

他們在官邸大門口一下車，便不約而同的指著外公高呼：「老兵！老兵！這個老先生就是在電視上看到抱老兵骨灰回家鄉的人……。」旋即把外公團團圍住，爭先恐後的搶著和外公拍照，請外公在他們的入台通行證上或衣服上或帽子上簽名留念。他們的熱情，令外公無法拒絕。

蘭州有位年輕小伙子和外公握手時說：「你老人家是位中國達人，在電視上看到的中國達人，他們是技藝體能超越一般人，你老人家抱老兵骨灰的愛心遠超過一般人，而他們的技藝體能是後天苦練出來的，你的愛心是天賦的，是練不出來的，所以你老人家可說是中國達人中的達人，是中國的一塊寶。所以你老人家才被評選為2012年度『感動中國』十大人物。」

站在旁邊的另一位髮已半白的瀋陽女士向外公說：「你老人家是位中國的奇人，依照中國的風俗，別人的骨頭是不可以抱的，更不可以抱回你自己的家，這是不吉利的，這是令人忌諱的，而你老人家卻曾將上百個骨灰罈在你家安放進出過，你好像不是在中國社會長大的，你心裡不忌諱嗎？你奇特的行為，好像是從火星掉下來的奇人……」

以上兩位都是來自大陸地區，而台灣地區的社會，對外公高秉涵律師捧著老兵骨灰回家鄉，是如何看法呢？

捧老兵遺骨回家鄉

首先談談律師界，大家都知道，律師的時間就是金錢，和律師談話，是要收取談話費的，每提到律師這一行，大家都認為這是最能賺錢的高尚好職業。竟有部分台灣律師認為外公大概是錢賺夠了，竟做些不務正業的傻事，做些有違善良風俗的蠢事，為流落台灣的孤獨亡故老兵鞠躬跑腿，連一聲謝謝也聽不到，高秉涵堪稱是一位愚人律師、愚人楷模。

就台灣社會而言，一般人都認為外公是個行善的好律師、是個令人尊敬的善人，認為外公捧著老兵遺骨回老家的行為，是個廣積陰德的偉大表現。大家都認為這是一件好事、善事，都讚不絕口，所以外公還因此而接受了2012年度全國性好人好事代表與模範老人等榮譽狀表揚。但對這種好事，非但沒有人喜歡去做，人們反而還設法迴避去做，這大概就是因為風俗忌諱所使然吧。

實踐儒家仁愛思想

就對台灣老兵族群而言，他們認為外公是老兵榮民楷模，外公是實踐儒家仁愛思想的大聖人，所以在2014年曾因照顧大兵榮民胞澤，成效卓著，而受到馬英九總統親自表揚，並特贈送刻有「馬英九」大名的手錶一隻。

外公的鄰居們則偶以詼諧之語稱，「高律師不做律師了，改行做法師了，改行經營殯儀館、葬儀社了。」

試觀社會各界對外公的評語，無論為達人、奇人、愚人或善人云云，那只是因所站角度或所持態度之不同而異呼名稱，並不會影響外公固有的偉大內涵。而外公令我感到他最偉大的地方約有三大點：

立身行道孝之終也

其一、外公是位孝子。1948年，他13歲時，因家庭政治因素，家人讓他隻身逃命江南，流落台灣。兩岸開放之前，他的雙親長輩均已先後去世，他總覺他對父母，生未能養，死未送終。大時代讓他失去噓寒問暖，養生送死的盡孝機會，但他卻遵照儒家文化所示「立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也」之古訓，把對父母的孝，移向社會。

他抱送台灣孤獨老兵的遺骨回大陸老家，就是為這個社會盡大孝，他因此也獲得兩岸社會及世界華人社會的肯定，成為感動中國、感動華人社會的受崇人物。他認為他的立身行道、所作所為，榮耀了父母，也是為父母盡了大孝。

其二、外公是一位不忘根、不忘本，充滿感恩的好兒孫。他認為他在山東出生，在台灣長大，「生我者山東，養我者台灣」。海峽兩岸都是他的母親，兩岸都是一家人，他懷抱老兵遺骨回大陸家鄉，也是基於兩岸一家親的理念而為之。

2016年暑，外公帶我們四個孫輩姐妹，回到外公出生的地方──山東菏澤，認祖歸宗，就是讓我們孫輩知道，我們的祖先仍在山東菏澤，每年清明時節，外公都會帶我們返回故里掃墓，以示不忘祖先，不忘感恩，不能忘本。

三、外公的人生價值觀，令我們讚賞不已。「人生的價值，不在於擁有多少，而在於付出多少。」「愛，就是在別人的需要上，看到自己的付出。」「施比受更有福。」這些話語，已成為外公的口頭禪。這就是外公的人生觀。

兩岸一家親的實踐

2018年暑，我也曾懷抱老兵骨灰罈，協助外公完成老兵魂歸江蘇徐州故里，以達其葉落歸根宿願。其實，這就是兩岸一家親的實踐，就是人生價值的發揮。

外公常說：「我不是有錢人，但也不是窮人，我擁有用不盡的愛。」他雖年已屆86高齡，但他仍在燃燒自己，期能多發一點人性之光，照亮需要光的地方，照亮兩岸走向一家親的路，所以我敢說：「我的外公真偉大。」

（徐一綾／國立台灣師範大學心理輔導系學生）