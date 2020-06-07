2020年本是大陸全面建成小康社會和「十三五規劃」收官年，被新冠肺炎疫情打亂節奏，實現難度大大增加。李克強在人大會議結束後記者會上表示，「有6億人月收入也就1000元（人民幣，下同）」，透露了大陸庶民生活艱困的事實，3天後最新一期中共黨刊《求是》刊出習近平題為〈關於全面建成小康社會補短板問題〉的文章稱，「已經基本實現全面建成小康社會目標，成效比當初預期的還要好」。兩位領導人的不同表述，引發外界議論，全面建成小康社會的目標，是否延緩實現。

事實上，習的署名文章是去年4月22日在中央財經委員會第4次會議上講話的一部分，彼時新冠肺炎疫情尚未出現，2020年實現「國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番」硬性指標的難度並不大。且文章明確提出，「城鄉、區域、人群之間存在收入差距是正常的，全面小康不是平均主義」「全面建成小康社會牽涉到方方面面，但補短板是硬任務」，重點在於「補短板」。

習並指出，「補短板」工作要把握好「絕對標準和相對標準」，脫貧作為「絕對標準」，是指在現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困，而現行標準為農村居民每人每年生活水準在2300元以下（2010年不變），這與李的言論並無嚴重的矛盾。

疫情對就業、民生保障等均造成嚴重影響，但中共對「全面建成小康社會」目標任務的要求並未放鬆。3月6日習主持召開中共十八大以來脫貧攻堅方面最大規模會議，李克強兩會政府工作報告16次提及「脫貧」、6次提及「小康」，年內完成脫貧這一「絕對標準」仍將是衡量大陸全面建成小康社會的紅線。因此刻下最棘手的難點，是如何在今年僅剩200餘天，如何讓52個貧困縣、2707個貧困村、551萬貧困人口脫貧。

若能如期實現這一目標，大陸不僅將提前10年完成「聯合國可持續發展目標」中消除極端貧困的任務，也標誌著中華民族歷史上首次擺脫絕對貧困，對兩岸以及海外華人而言都是一件大事。換言之，小康不僅關乎大陸百姓，也具有世界意義、兩岸意義。

大陸建成「小康社會」的戰略構想可追溯至40年前。從鄧小平最初設計大陸基本實現現代化「三步走」中的第2步「GDP從1991年到20世紀末再翻一番，達到小康」，到中共十八大正式提出「全面建成小康社會」，這一戰略目標成為大陸改革開放以來，貫穿鄧、江、胡、習多代領導人的一條主線，相關理論和政策亦不斷完善，彰顯了中共政策的連貫性和遞進性。

值得關注的是，大陸並不以全面脫貧為滿足，習在座談會上指出，要接續推進全面脫貧與鄉村振興有效銜接，推動減貧戰略和工作體系平穩轉型，統籌納入鄉村振興戰略。這不僅是將大陸脫貧攻堅與鄉村振興進行無縫銜接，也是從更長遠的方向上使建成更全面的小康社會與鄉村振興戰略實現有機融合，進一步提高6億甚至更多人口的生活水準。

從執行層面來看，大陸採取「4個強化」，即強化掛牌督戰、就業扶貧、消費扶貧、監測幫扶的措施收效明顯。截至目前，95%的貧困勞動力外出務工，基本恢復到去年水準；大陸發改委、供銷社等多個部門聯合推動電商扶貧、消費扶貧，已認定超過4萬個扶貧產品，銷售成績高達323億元，疫情影響最嚴重的湖北省，銷售出扶貧產品30多億元，從一號領導人到基層村幹部的「直播帶貨」成為疫情催生出的扶貧新招數。

台灣應正視這項「不可能的任務」即將完成的事實，從中借鏡「拚經濟」之道，包括上至最高領導層對戰略目標的堅持和完善，中至各級政府機關和相關機構定點幫扶、一地一策、各盡其責的方式方法，下至政策措施落實過程中，通過教育扶貧、就業扶貧等手段「授人以漁」，同時採取易地搬遷、醫療保障等政策防止返貧、鞏固脫貧成果。

透過中共脫貧攻堅戰、全面建成小康社會的「世紀工程」，台灣應客觀分析大陸在頂層設計、動員機制、工作方法等層面的優勢和特點，其中既蘊含大陸崛起的經驗，也可釐清中共推進治理能力和治理體系現代化的進程和脈絡，或許可以從中得到啟發。