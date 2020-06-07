大陸國務院總理李克強力挺「地攤經濟」，台灣疫情指揮官陳時中到處逛夜市拉抬消費，反映了在新冠疫情影響下，兩岸政府都在實事求是、接地氣、拚經濟。

李克強日前在山東考察時表示，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，是中國的生機。

李克強的說法引來一些外媒冷嘲熱諷，認為中國目前經濟和就業處境實在是陷入困境，居然要鼓勵地攤經濟。其實在疫情影響下，那個國家經濟不受影響，官員不睜眼說瞎話、說出實話，反而值得信賴。

為解決就業問題，允許民眾擺地攤其實是最快速、而且馬上見效的方法，台灣從早晨市場、黃昏市場、到夜市，處處可見地攤，攤商有好幾棟房子，存款千百萬的一堆；要活絡經濟，既需要尖端科技，也需要柴米油鹽，擺地攤沒什麼好丟臉的。

大陸在刺激經濟的作法還是相當保守的，目前無論是美國、歐洲國家、還是日本，它們都在發現金，且是不排富、直接發給人民大筆現金，出台的紓困計畫金額都超過了GDP的10%，相較之下大陸的刺激方案實在是過於「溫和」。

目前就算有些城市推出一些類似折扣券的消費券措施，但首先這和現金還是相差很多，其次發放的城市比例也不是那麼高，日前有政協委員提議中央政府向每個公民發放定額疫情補貼2000元人民幣，以扶助民眾走出困境，擴大市場需求。這是個很好的建議。