上個星期六（6月6日），中國大陸和印度的高階將領，就5月以來雙方在喜馬拉雅山上的對峙進行了第1回合4小時的對話。前一天，兩國外交部也發表聲明，願意透過現有的外交管道和平解決邊界衝突，恢復中印邊界的平靜與秩序。在中印雙方都願降低緊張的情況下，儘管對話只是第1回合，還未見立即結果，但至少喜馬拉雅山上劍拔弩張的情勢得以暫時緩和。

根據印度方面的說法，5月5日，數千名中國士兵強行進入有爭議的克什米爾地區，與印度發生衝突。按照邊境地區不成文的規則，沒有人開槍，但在幾次衝突中，士兵們用石頭、木棍和拳腳激烈搏鬥。至少有3個地點發生了對峙：加勒萬河谷、基阿姆溫泉和南面的班公錯。鬥毆之下雙方都有人受傷，必須用直升機撤離。5月9日，兩國軍人在錫金邦北部的納庫拉又發生肢體衝突，共約150名軍人捲入，至少有4名印度士兵及7名中國士兵受傷。

衝突的導火線是印度這兩年正在加緊邊界的公路修建。其中一條數百公里長的公路，用於連接一個2008年重新啟用的高海拔空軍基地，這樣印度往邊界運兵將更為快速。這在中國眼裡是企圖改變權力均勢的現狀，所以必須加以制止。印度則認為在自己境內修公路，就是想維持現狀，避免中國入侵，有何不妥？

就更深層的背景來看，中方認為印度人民黨上台以來，無論在對中國、對巴基斯坦、對緬甸都比較強勢。加上最近國際上圍堵中國的勢頭正強，印度才會在邊界問題上更肆無忌憚，因此中國自然不能示弱。

印度這邊則是感受到中國經由「一帶一路」，從巴基斯坦、尼泊爾、馬爾地夫對印度構成的從地面到海面的包抄，讓她覺得必須要採取行動突圍。可是戰爭的威脅並非迫在眉睫，加上新冠疫情肆虐，抗疫與經濟振興才是優先，在不願真打仗的情況下，只有以《孫子兵法》的「伐交」切入，從外交上發動攻勢。

所以5月29日，印度國防部長辛格與美國國防部長艾斯柏舉行了視訊會議，雙方強調致力加強兩國軍事合作，建立「堅強而持久的美印防衛夥伴關係」。6月2日，莫迪也和川普舉行了視訊高峰會議，雙方談了中印邊界的衝突，談了WHO的改革，以及川普想邀印度、澳洲、南韓，甚至俄國加入G7的構想。莫迪當然表示同意，而一向以談判高手自居的川普也表示他可以幫忙調停中印衝突。消息一出，大陸立馬拒絕，表示兩國可以自己解決，無須外人插手。川普當然知道中國不會同意他來調停，所以也只是作態，而印度跟美國提到邊界衝突，多少也有外交表態，藉此跟美國要求更多資源的目的。

6月4日，莫迪又和澳洲總理莫里森開了視訊峰會。兩國一致同意把戰略夥伴關係升級為全面戰略夥伴關係，簽了9項協定，並將加強雙方尤其是在海上的安全與防衛合作。然後才在6月6日和中國舉行了前述的軍事對話，此時距中印士兵在喜馬拉雅山打群架剛好1個月。原本發生在喜馬拉雅山的中印衝突，也推展到印、澳在印度洋的軍事合作。

中國會怎麼看印度這樣上山下海的布局？又會如何因應？都很值得持續關注。

（作者為東吳大學政治系教授）