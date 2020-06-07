受疫情影響，大陸首季GDP竟衰退到-6.8%，創有GDP紀錄以來之最。這對一向以計畫見長的北京來說不啻是重大打擊，如何安排就業，維護社會穩定，成為挖空心思必須做到的重大任務。「地攤經濟」就在這背景下強勢回歸，也成為大陸喊出「保就業」的重要依靠。

大陸高層喊出地攤經濟，源於國務院總理李克強6月初前往山東煙台考察說的一段話。他說，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」談話一出，不數日27個城市發文，明確鼓勵發展地攤經濟。

如上海近日開辦「首屆夜生活節」，支持特色小店「外擺位」（在門外擺攤）；江西九江小販近日更不斷接到「城管」的催促電話，要他們到指定地點擺攤經營，有些攤商以為遇上詐騙，有些半信半疑質問，有些則笑稱，過去城管驅趕小販，現在卻成了「創業孵化器」。

的確，過去大陸各地為維護街道環境整治，在城鄉建設部之下設有城監局，城管就負責城市監理，特別是驅趕小販，嚴重時沒收生財工具，逮人鎯鐺入獄兼而有之，而今為保就業，城管竟成了地攤經濟的守護神，確實讓人難以置信。

但如此做法也是非不得已。大陸國家統計局公布，今年1～4月全國城鎮新增就業354萬人，比上年同期足足少了105萬人，而官方統計的失業率不管同比或環比，雖僅上升0.1個百分點，但根據智庫社科院全球觀經濟研究室主任張斌撰文說，如把城市打工的外來農民工計算進去，3月底失業人數恐達8000多萬人。

和各投行研究報告相較，這說法算是公允。但如是承平時期，如此失業現象在任何國家恐都要引起暴動了，但大陸疫情過後，歐美疫情遠未結束，有些行業復了工卻難復班，大陸又不可能放任不管，唯一之計也只能讓「個體戶」重燃生機，讓地攤經濟強勢回歸。

大陸經濟學家李稻葵說，2008年金融海嘯是富人危機，是有資產股票者、華爾街人的危機，但這次是「窮人危機」，不像富人只要在家待著，有互聯網也有儲蓄；窮人沒工作，沒市場，無法出門，沒有收入。首當其衝下，夜市擺攤至少讓窮人有了工作，如加上農貿、小商品市場及早市的放開，至少可解決5000萬人的就業問題。

1979年大陸改革開放初期，鄧小平在農村先實驗「三自一包」，讓農民有自留地、自負盈虧外，還能在小市集販賣上繳之外的農產品，開啟了地攤經濟先河。隨著地攤經濟誕生，到民營企業崛起，便撐起了中國經濟半壁江山，如今商界大老如馬雲、劉京東、柳傳志、任正非等，都靠擺地攤起家。重談地攤經濟，顯示大陸面對困境堅韌不撓的精神，也是不得不然。