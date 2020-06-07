對那些毫無保留視美國為「朋友」的人，都該看看廣明光電的下場：美國法院一個判決，就把廣明所有資產都判給一家美國公司。

廣明是廣達集團的子公司，2003年時，美商惠普對包括廣明在內的多家亞洲廠商提出「違法壟斷市場及價格操控」訴訟，其他包括SONY、東芝、日立、樂金、松下、NEC、三星等多家光碟機廠商，都乖乖地繳納「保護費」，即與惠普達成賠償協議了事，只有廣明走訴訟一途，但結局較花錢了事者慘烈千百倍。

廣明在一審時法院判定需賠償1.76億美元，根據彭博社報導，美國聯邦法院近日裁定，賠償提高到了4.39億美元，惠普將可取得並保留廣明現有的資產，包含現金、工廠和專利權等。

坦白說，這個判決當然不符合比例原則，廣明製造光碟機，何曾賺到如此多錢？但美國法院顯然也相當「愛國」。

這個案例讓人想到當年面板廠也曾因壟斷操控價格等罪名，被告上法院，選擇繳錢認罪的，很快結案，自認無罪、不甘心的友達選擇走訴訟，結果也非常慘烈，高管坐牢外，還付出100多億元賠償金。

廣明之後下個目標就是聯電，國內著名分析師陸行之就感嘆，難怪台積電要被逼去美國設廠。從這幾個判例來看，台灣企業和美國做生意，法遵要非常嚴謹，也不要輕易想從法院討公道。至於那些希望靠美國保護的人，也該從這些案件想清楚，美國永遠以國家利益優先、置他國生死於度外。