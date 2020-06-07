新冠疫情暴露美國製造業外移，重要物質生產能力短缺，及中國完整工業體系的優勢，令美國憂心不已，川普總統打擊中國力道更大，施力範圍更廣，要求美國企業離開中國，另建產業鏈，同時也為他「製造業回流美國」的想法添磚砌牆。

川普最新脫鉤與制中的構想，是擴大7大工業國組織（G7）峰會，除原本美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利外，另邀請澳洲、俄羅斯、南韓和印度等國共組G11以「孤立」中國。但俄國因排除中國而拒絕，英、加反對俄羅斯加入，德國也態度保留，日本既不願意南韓加入，又擔心影響習近平訪日，已婉轉表達反對，看來川普願望將落空。

另一個構想是建構全球性「經濟繁榮網路」，由美國國務院主推，也是衝著中國而來，希望與友好國家組成新的國際聯盟，建立新的「共用價值」，取代現行自由市場規範。友好國家包括英國、加拿大、澳洲、日本、南韓、台灣、以色列、印度、紐西蘭、越南等。

「經濟繁榮網路」令人想起當年歐巴馬政府力推的TPP，希望建立高標準規範的經濟聯盟，但川普上任後，親手勒死這個繈褓中的嬰兒，改由日本另起爐灶，建構規模較小、標準較低的CPTPP，世人普遍為川普缺乏戰略眼光而扼腕。川普控制欲極強，「經濟繁榮網路」不是各國平等參與的多邊組織，而是以美國為中心的雙邊關係聯盟；另一特色是，加入的會員體除了共用的價值之外，還必須與中國、俄羅斯、伊朗與北韓的經濟脫鉤。

川普一手挑起美中新冷戰，這個計畫無非是以結盟力量打經濟戰，企圖拆解中國的國際產業鏈，同時讓全球化分岔，壯大以美國為中心的生產鏈。這個構想違背經濟規律，還硬逼相關國家選邊，在兩大強權中做出選擇。有哪一個國家的政府會聽從美國的指令，強迫其企業把政治放中間，經營效益擺兩邊？而且，一國加入國際經貿組織，主要是經濟考量，斷無政治壓倒經濟，且須在魚與熊掌之間作抉擇的道理。

長期受制於一中因素而無緣加入經貿組織的台灣，看到川普政府的「經濟繁榮網路」計畫，可能眼睛為之一亮，以為可以因為「共用價值」而獲得參與經濟組織的生機，但中國大陸是台灣投資、貿易與順差的最大區域，供應鏈關係也最緊密，如何能跟著美國而與大陸經濟脫鉤？哪一家企業會罔顧自身生存發展的理性考量，聽從政府指令跟著美國老大哥走？連台灣都必然以自身經貿利益為思考主軸，其他與中國大陸沒有政治爭端的國家，追求與市場龐大的中國「共用經濟」猶恐不及，哪有為「共用價值」而搬石頭砸自己腳的道理？

川普政府標榜美國優先，對其他國家勒脖子、扯後腿，但許多國家與中國經貿關係的利益可能遠大於美國，誰願意為美國兩肋插刀？事實上，多數國家都是全球化跨國分工的受益者，長期以來，主要由美國廠商負責設計，製造部分由多國企業代工，其中大部分由大陸承接，同蒙其利。現在美國基於遏制中國挑戰的需要，希望以建構國家經貿聯盟以及稅務獎勵、企業回流補貼等方式鼓勵廠商遷移回美國國內生產，達到與大陸經濟脫鉤的目標，可行性業已證明很低，連自己設定的低標都達不成，現在又要跨國聯手經濟脫鉤，等於把世界拉回冷戰時代兩個體系經濟不相往來的絕緣狀態，完全脫離高度全球化的現況，誰響應誰會倒楣。

新冠疫情帶給世界全方位的深遠影響，世界秩序重塑與百年未有之大變局，將加劇、加速、加重、加深，我們不能再用前疫情時代的思維臆度後疫情時代的趨向。川普固守零和思維的霸主心態，不斷把大國競爭導向對中鬥爭，在國際社會愈來愈孤立。台灣為求最佳發展道路，不能昧於外在情勢，只知追隨川普，在親美抗中的賭盤上下賭注。

台灣有自己的主體性，也有自己的對外利益格局，沒有必要盲目追隨川普。「印太戰略」美國自己熱炒；擴大G7，多數國家興趣缺缺；所謂「經濟繁榮網路」現實上沒有實踐的可能，經貿上將傷害台灣利益，蔡政府千萬不可因為親美一頭熱而忘卻了自身的根本利害考量。