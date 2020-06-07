從520到現在，短短半個月的時間，民進黨還沉浸在成功追殺韓國瑜的喜悅，而實則戰爭的煙硝味已在台海上空愈來愈濃。兩岸現正經歷劇烈的變局時刻，武統似不可免，卻又露出一絲曙光，那就是隨著美國實力下降，內憂外患自顧不暇，原本拿台灣牌對抗大陸的打法，很可能改成用台灣作台階，轉為與北京妥協的籌碼！

事實上，蔡英文與美國聯手搞了大半年的「以疫謀獨」，現在已經踢到鐵板。蔡英文為首的「台獨」集團，被817萬沖昏了頭，以為現在是美國支持「台獨」的最佳時機，不但假借疫情操弄仇中，甚至得意忘形，玩起先提案再撤案的「廢統一」遊戲，為就職演說拋出「修憲」測試底線，得到大陸以暗示開戰的「勿謂言之不預」辭令回應，搞得兩岸劍拔弩張。

尤其美國口惠而實不至的「支持」，讓台灣「以疫謀獨」一事無成，更顯孤立。連續幾個月來，蔡英文政府利用陳時中每日秀麻痺人民，並且大手筆在國際媒體做「大外宣」，再將這些吹捧台灣防疫成就的「大外宣」引進島內變「大內宣」，灌輸台灣人大陸如何被國際敵視，台灣有望加入WHO……云云。結果搞了半天，連原本馬英九時代能參加的WHA都無望，靠了半天的美國則賴帳要斷絕與WHO關係，多個國家根本未將台灣納入開放旅遊名單，蔡政府從頭到尾都在自我膨脹。

大陸推出港版國安法後，蔡英文本還想再次操作香港牌，以收與去年一樣為自己造勢之效，未料美國隨即爆發反種族歧視的激烈抗爭，星火燎原擴及全國，足見美國人民受種族主義及階級壓迫積怨之深。諷刺的是，川普不到三天就出動國民兵鎮壓，不到一周就下令全國軍隊隨時待命，而香港則亂了大半年都未動用軍隊。這些美國的醜陋面目，台灣媒體想盡辦法掩飾，可是各種警察開槍、毆打、粗暴執法的影片早已傳遍，川普提油救火的強勢回應，更活生生就是一面照妖鏡，讓蔡英文以「民主」之名反中的爛戲再也演不下去。

蔡英文集團一門心思走「台獨」路線，又怕美國拋棄台灣，因此愈走愈極端，急著要表現自己親美反中、聯美抗中的決心。但人算不如天算，美國自身實力下降，雖然急著想制衡大陸，卻也不敢真下狠手，尤其川普商人的性格，一次又一次被看穿是虛張聲勢。在這種情況下，美國隨時可能與大陸妥協，把蔡英文賣掉；又或者自己不上第一線，唆使蔡英文挑釁大陸，好收漁翁之利。無論如何，台灣都是輸家，也難怪民進黨一些有識之士，亟欲推動民共對話，尋求兩岸和談之道。

對國際形勢敏感的人，更會有感川普「叫賣」的性格，所謂「制裁」多是虛招而非實招，叫了一下取消香港特殊地位、禁止大陸航空公司，甚至與大陸打了快一年的貿易戰，都還是和大陸鬥而不破，更像是與大陸在做買賣生意，丟各種牌作交易籌碼。繼續下去，台灣這張美國頻頻利用的大牌，很可能也會被用來當作川普與大陸和好的棋子，民進黨不少「中國通」已經開始動腦筋，適應這種新「形勢」讓民共平台「成形」，哪天先有民共對話「成行」也不奇怪！

現在對大陸而言，經過多年來推動兩岸交流發展的努力，一方面更多地扶持在陸台商、台青就業、創業，直接吸收願意加入到大陸經濟發展的台灣人；一方面以堅實的軍事實力作後盾，透過剛剛召開過的「反分裂國家法」十五周年座談會劃定紅線，隨時不放棄以武力粉碎「台獨」勢力。兩岸關係的大方向，確實已完全由大陸主導，而決定台灣問題終局如何解決的關鍵，就在眼前。

對蔡英文及民進黨來說，既否定九二共識，更排斥一國兩制，就這樣高舉著「抗中保台」向前走，主要有感性與理性的原因。感性方面即根深蒂固的「台獨」思想，也就是所謂的意識型態，因而產生脫離現實的幻想，大陸一定會崩潰。但最主要影響決策的還是理性的考慮，那就包括對中美戰略的誤判，以及選舉利益的需要。前者低估了美國自身問題的嚴重性，也低估了大陸對實現統一的迫切感；後者則是依賴於打「抗中牌」打選戰，難道真要假戲真做，不見棺材不掉淚嗎？

吳釗燮放話大陸下一步就要武統，大有先把話說破，以求事情有所轉圜之意。520前一度傳出的「民共平台」，看來是他們的謀略已經啟動。我一直主張和統，也說過萬不得已只能被動接受武統，如今形勢改變，美國需要台灣與大陸交流，那些過去整天罵統派「賣台」的民進黨，很可能轉眼就變成爭相訪陸的和談派，正如他們經常私下說的，「就算賣台也要由我們賣」，到時大家也別太意外，請拭目以待！

（作者為新黨榮譽主席）