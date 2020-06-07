人民參與審判做為司法改革議題，近來又引起討論，應否將參審與陪審一併試行，已成為焦點。一併試行，會違反司法對於人民的平等保障嗎？這個問題的出現，顯示了此中有個重大盲點，就是忽略了人民參與審判，對案件當事人而言，只能是選擇，不會是義務。

若問為什麼要推動人民參與司法審判的制度改革？說法一是要提升人們對於司法審判的信心；說法二是要提升司法的民主性格。這兩種說法指向一個共同答案：推動人們參與司法審判的制度改革，不論是參審還是陪審，都是為了增益司法的民主性格，提升司法的社會信用。

現行的司法審判缺乏人民參與，案件當事人並無其他的選擇。增加人民參與審判的訴訟機制，是提供人民一個新的選擇。如果它是更好的制度，案件當事人應會樂於適用。但必須是出自當事人的自由選擇，不能是當事人的義務。

訴訟權是當事人的基本人權，當事人不論是因為什麼理由不願意嘗試新的制度，都可回頭選擇既有的審判制度，作為訴訟基本權的底線。

參審員或陪審員都是沒有受過正式法律教育的素人。陪審員的責任是審視與斟酌證據，認定並判斷事實；參審員的責任還不僅僅是審查證據，認定判斷事實，還須要適用法律，針對案件中爭議的法律問題做出司法判決。試問，任何一個案件當事人，不會認真思考業餘的參審員或是陪審員，有無能力做出可將自己的生命、自由、財產歸零的判決？還是應該選擇交由有專業知識的職業法官做出決定？把自己的身家性命交付給素人還是職業的法官來做決定，不該是憲法保障的訴訟選擇權嗎？

在有陪審制的國家，選擇只做事實判斷的陪審，是憲法保障的基本司法人權。選擇是否交由對事實及法律問題都有權決定的參審員，難道不更該是基本人權？

那擔任參審員或陪審員呢？一位沒有受過法律專業訓練的平民，法律可以強迫他擔任法官嗎？即使陪審員都有事實判斷的能力，但是憲法沒有規定陪審是國家必須提供的訴訟程序，平民為何負有義務出任陪審員？難道不該先徵求他們同意？

參審員呢？參審員是不折不扣的法官！試問，國家為什麼可以強制任何平民擔任法官？一位自問沒有能力擔任法官的平民，為什麼不能拒絕擔任法官？法官，怎麼可以是因為法律的強制而坐上審判席呢？

國家可以因為覺得人民不夠信任法官，就強迫人民擔任法官嗎？人民有義務參與審判嗎？

（作者為東吳大學法研所教授、中華民國國際法學會理事長）