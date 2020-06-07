近日美國非裔男子弗洛依德遭警察壓脖致死案，鬧得沸沸揚揚，此乃一極為典型的黑白種族爭議，因而當可由此來略窺美國當前的病灶。黑白問題在美國存在已久，由於黑人多屬美國弱勢族群，生活在社會底層的比例較高，同時犯案率也較高。美國黑人除了在運動與唱歌方面比較在行之外，其競爭力確實較差。

若與美國白人相比，黑人較少擁有健保，因而難以負擔檢測與醫療費用。以此次新冠肺炎來看，比如路易斯安那州黑人只占人口32％，死亡案例卻占70％。而黑白問題又與美國國內的槍枝問題有極大的關聯。基於美國建國拓荒與牛仔精神，早在1791年國會就通過的美國憲法修正案第二條，依此美國人民可以合法擁有槍械，因而造成美國的槍枝氾濫。

美國有3.23億人口，槍枝就有2.75億支，除小孩以外將近人手1支，也占了全球私人槍械的半數，這就造成美國警察執法的困難，因警察辦案有時也會遭嫌犯槍傷，故時有美警誤殺或有意制止嫌犯而爆發事故的情況，若當嫌犯是黑人而警察是白人，就會立即引起黑白對抗。

綜觀此一事件，可說是美國社會結構性的病態，尤其美國軍火企業與政治勢力的掛勾甚深，槍枝氾濫已積重難返，這是美國內部必須付出的代價。但是，美國的種族、教育、槍枝、軍工企業還有美元與美債等，卻形成美國賴以生存的循環機制。美國是世界第一大的軍火出口國，軍火出口助長區域動盪，不但可以大賺軍火利益，相關國家也還會將本幣換成美元回流美國避險，因而造成美國的第三產業長期興盛，而這個循環也是造成美國長期貿易赤字而還能維持高水準生活的主因之一。

更令人難以置信的是，美國還有25%的功能性文盲率，還有一些地區甚至高達50%，也就是說這些人可以基本讀寫英文，但是無法填寫申請書或閱讀報紙。這就造成美國深度的社會分裂，因為大學的費用太高，幾與社會底層青年絕緣，結果雖然造就出一些傑出的科技人才與企業家，但是未受過教育的下層階級已形成美國社會罪犯的淵藪。但不可諱言，世界20所最好的大學中美國就有17所，其中哈佛大學位居榜首，美國的這種優勢，其他國家還是很難超越。

而此次暴動之所以如此猖狂，還有四個原因。首先，就是因為疫情在家悶壞了，因而一有出口可以宣洩，立即大爆發。再者，此次的整個刑案現場都有清楚的錄影，因而在媒體與網路瘋傳，自然助長了仇恨的情緒。以往美國也時有類似的情況發生，但因沒有影像，因而減少了許多的仇恨動員。

還有，原本6月分是美國NBA的球季，此乃黑人的榮耀所歸，現因疫情取消，當然使得黑人較容易走上街頭。最後，就是川普總統的反應。因他不斷發重話，揚言要以暴制暴，確實不像是一個領導人應有的緩和情勢的作風。

總之，美國在科技軍事、美元、美債等方面，都占據全球領導地位，但因美國的黑白與槍枝問題，病灶已深，無法改變，因而也只會不斷削弱美國的競爭力而己。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）