高雄市議長許崑源在6月6日罷韓結果出爐後，在他的臉書留下的最後一句話就是「這一次，誰會是贏家?」據媒體報導，他跟夫人的最後對話則是一句「社會沒有是非了！」很可能他是以死諫方式，對整個罷韓的提出、操作，到最後催出近94萬票的結果，從失望到徹底絕望，以個人生命來質疑罷韓成功之後，究竟誰是真正贏家？

真的，誰是贏家？是罷韓團體、 民進黨、蔡英文總統、罷韓支持者、攸關高雄全體市民福祉的市政、 社會是非，還是台灣民主？很可能在許議長的心目中，罷韓四人的仇恨論述、民進黨系統的全面鋪蓋、 蔡英文以黨主席身分的下令，確實有效動員出近94萬人投下罷免票， 不僅遠遠超出罷免門檻所需的57.5萬票，更讓票數直逼2014年陳菊競選連任所得的99萬票之高峰，確實是表面的「贏家」；但這樣的罷韓政治動員，對攸關廣大高雄市民福祉的市政推動、社會的是非正義，以及台灣民主的深化發展也是大贏嗎？許議長恐怕就是出於對這些較抽象的價值，在罷韓成功後，卻有深厚的「失敗感」及無盡的唏噓，而選擇了以死明志！

他是一路挺韓的大將，但也是議會的老將，自1994年起即擔任市議員，2008年才加入國民黨。問政有草根性，但做人處事，尤其對選民，有江湖俠氣！歷經吳敦義、謝長廷、陳菊及韓國瑜等四位市長，對市政及各市長的作為居於監督者的角色，自有一定的了解，也會有他自己視角下的比較。黨派屬性對他的觀點或有影響，但常與高雄庶民為伍的基層經驗，也讓他對小市民的需求特別敏感及在意，所以2014年7月高雄氣爆事件時，他作為議長，強烈質疑陳菊的處理態度及方式，這也多少影響他在2014年底地方選舉後再任議長的機會。

他於2016～18年力挺韓國瑜在高雄選市長，也可說是他親眼見證韓走基層，與庶民博感情的真誠與能量，才能帶動2018的翻轉，他也再恢復議長的角色。韓的施政路線，以庶民的需求為優先，尤其要補上前朝留下、最困擾升斗小民的日常問題，例如盡速改進道路施工的品質、清淤減少驟雨造成淹水的機率等。從許議長的視角來看，韓正在做對的事情，所以才會貼文表示：「高雄過去20年做不到的基本建設， 韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評。」他也相信「大家百姓的眼睛是亮的」。但他所珍惜、為庶民著想的市政建設及戮力推動的市長，卻高票被罷掉了！對他，情何以堪！

如就陳菊與韓國瑜這前後兩任市長比較，許議長的「社會沒有是非」感可能更強！因為他與陳菊多所衝突，指責也不客氣；尤其氣爆發生時，地方對陳菊當晚的行蹤頗多傳言，許議長在陳菊備詢時問她:「晚上9點時，公務行程是什麼?」 陳回:「是下班時間呀!」許曾怒責她囂張及鴨霸。但在陳菊時曾任市府文化局長的尹立，卻是罷韓的主力，並在各方資源聚足下，將許議長心中認為遠較陳菊認真、賣力又親民的韓市長罷掉，且標籤韓為「 黑死病」及「病原體」。對許而言，是非真是錯亂了，萬念不俱灰也難！

但許議長仍是留下了他的質疑及伏筆：「這一次，誰會是贏家？」罷韓開啟了罷免戰的示範，台灣的民主政治遊戲，除了定期改選，原來還有罷免可玩！對政治野心家， 很有誘惑力。對台灣民主深化好不好，誰在乎呢？許議長想了這些嗎？不知道，他留下大哉問！願他好走！

（作者為中山大學政治學研究所特聘教授）