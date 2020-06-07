韓國瑜成為台灣選舉史上首位被罷免的直轄市長，說是首位而非唯一，因為這將是台灣民粹惡夢的開始，宛如打開了潘朵拉的盒子，釋放了對立撕裂的邪惡因子，卻鎖住了民主多元的希望，留下的只是一時的激情幻覺。

從韓流的興起到罷韓的翻騰，同樣都是因勢而起，勢出必有緣由，更有正反因果，一旦勢起，再多的道理、反抗也擋不了。韓國瑜從當初被過度神化，到後來被完全醜化，這兩年多來的風雲跌宕，不會白白走過，終究會在台灣政治史上刻下傳奇烙印；善的，留予激勵後繼者；惡的，亦將由後來者、造果者共同承受。

從巔峰到深谷，第一個反思是現行罷免制度的惡質濫用。高雄人當然有罷免市長的權利，也有罷韓的自由，韓國瑜辜負市民期望在先，就算被選票趕下台，也只能說自作自受認栽。而且韓國瑜從開始要選總統後，有許多失策和言行的爭議，令不少人反感也不是全沒道理，但他的罪過絕不及於被罷免；高雄民意的結果應該被理解、被尊重，但過程中政府動用各種部會資源與政客假裝中立卻暗中投入、操控的不公不義，以及民進黨趕盡殺絕的作風手段，才是真正的惡因，更將為台灣留下後患無窮的禍害。

韓國瑜並未違法亂紀、貪贓枉法，也沒有怠忽市政，但罷韓結果卻告訴全民與各政黨，以後罷免不必管理由是否合理充分，只要不爽、不服輸，就可以竭盡所能發動罷免，而且可以提早進行連署，等到要用時再提出即可；民進黨自以為是收復高雄的勝利，其實是羞辱了台灣所有選舉產生的政治人物。民進黨四年前主導修法，大幅降低了罷免通過的門檻，如今享受了罷韓的成果，焉知這不會是包著蜜糖、人人得而嘗之的苦果？即使自恃執政別人奈何不了他，但既種下惡因且等著瞧。

第二個反思是，經過罷韓一役，蔡總統自此更樹立了其「號令天下、莫敢不從」的威權霸主地位，民進黨也進一步推進了「普台之下，莫非綠土」的一黨獨大野心。而當蔡總統把罷韓當成總統大選的延長賽，民進黨把高雄操作成以民主為名、民粹殺戮為實的戰場，政治不仁，以高雄人民為芻狗，從此便將惡性循環！

勢雖已成，但論起手段之狠辣冷酷、運作之化於無形，蔡英文被視為「暗黑小英」的形象與定位，也將更為明確，為全民所樂道。從當初在黨內初選如何作掉賴清德，到現在罷掉韓國瑜，乃至以後面對黨內派系的爭權較勁、惡鬥廝殺，貌似優雅溫和的小英，千方百計無所不用其極，化骨綿掌上下軟硬兼施，相信之後小英也絕不會讓人失望；至於對民進黨是福是禍、是否短多長空？因果相生，且等著瞧。

在罷免票數超過門檻甚多的情況下，韓國瑜提起無效訴訟已無實質意義，國民黨是否要投入市長補選便應該有新的思考，而不要重回慣性老路，忘了當初韓國瑜是如何拋開包袱，勇猛大氣，掀起旋風、創造奇蹟的歷程。目前在罷韓票超過當初投韓票的當下，國民黨一可拒絕參與補選訴求抗議，讓民進黨腥風血雨的內鬥更曝其短；另是不必以勝選為前提，應以為韓討公道、批判民進黨，提名年輕新人出戰，培養人才並凝聚士氣，不必急著出手亂了步驟。

（作者為資深媒體人）