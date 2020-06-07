預料之中韓國瑜慘遭罷免，意料之外罷免同意票竟高達93萬9090票，比2018年底勝選市長時還多5萬票，完全沒有少數否決多數的問題，國民黨和韓國瑜這次在高雄真的輸到脫褲子，不要再去胡扯硬拗那些沒出來投的130萬票是隱性支持者，這時候還自我感覺良好只會貽笑大方。

韓國瑜被下架後也只能先沈澱，能否蓄勢待發仍在未定之天，韓流退去、韓粉散去，也許已經時不我予；但還在黨主席位置上的江啟臣恐怕就如坐針氈了，這位國民黨有史以來最年青的黨主席，自3月7日補選上來後，黨務百日維新，乏善可陳，繳出的第一張成績單卻被高雄市民死當，罷免這一戰打的丟盔棄甲，提前投降不僅輸一半甚至全軍覆沒，緊接著民進黨班師回朝光復高雄市，國民黨未來倍感艱辛。

江啟臣對國民黨提出組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等5大改革要求。不是故意潑其冷水，但真的黨工、黨員以及一般民眾迄今仍然無感，花重金、三顧茅廬請來的數位諸葛亮變成豬哥亮，「靠北蘇睏」肉麻當有趣，黨籍立委多半敬謝不敏。兩岸論述到底要不要「九二共識」，至今語焉不詳。組織再造又卡在「人頭黨員」與「民粹式改革」間裹足不前。

蜜月期已過，政黨支持度持續探底，黃復興難復興已成昨日黄花，量變帶動質變，鐵票再也喊不動，依舊被中間選民及年青世代所拋棄，據新台灣國策智庫所公布民調中的政黨支持度顯示，民進黨的支持度從去年11月的31.9％攀升到40.5％，國民黨則從16.4％下滑至9.2％，時代力量則從6.8％小幅上升至6.9％、民眾黨的部分則是由12.1％下修到11.5％。值得觀察的是，國民黨的政黨支持度竟與民眾黨出現「死亡交叉」。

無怪乎，謝立功琵琶別抱民眾黨擔任秘書長，台東縣議會前副議長、現任縣議員陳宏宗即日宣布退黨，倘若未來國民黨政黨支持度每況愈下，黨內改革路線分歧，甚至各方角逐主席之位開戰，重返執政之路遙遙無期等，恐將引發更大規模的「跳船潮」，畢竟良禽擇木而棲，何況台灣形形色色的政黨選擇那麼多，無法確定、堅定路線的國民黨連何去何從都不知道了，又如何號召引領支持者追隨？

江啟臣前有朱後有瑜，但無論國民黨下一任黨主席是誰，如果不能做好長期在野、短時間無法重返執政的充分準備，路線調整左支右絀、進退失據，不能引導輿論、型塑民意，老藍男逐漸凋零，遠離的遠離、跳槽的跳槽，新血輪甄補不易，理念不合、發展不起，連人才都留不住的國民黨，到底還剩下多少政治能量?如何令人期待？還要面對應付民進黨的清算鬥爭、抄家滅族，磕磕绊绊、跌跌撞撞，還能扛起這塊車輪牌走多遠?走到哪？（作者為台灣青年聯合會理事長）