四十一年元月六日，共軍調集兵力，並徵召熟習洞頭地形之共幹，準備進犯。洞頭位於甌江口東側，為溫州灣列島之一，距大陸較近，潮退時可徒步登陸，僅有少數游擊隊駐守，以往中共亦未加重視。自先生至大陳後，以洞頭島登陸為進入雁蕩山脈最佳之地點，乃命第七縱隊王祥林率部經營，並由戰鬥第三團挑選優秀隊員協助訓練與構作工事，其事未竟，共方於元月十二日即向該島進犯，我皆新造之眾，且眾寡懸殊，王祥林司令率部血戰、寸土必爭，先生亦乘艇率部馳援，奈潮汐不利，馳援部隊限於舟具，無法登陸，共軍蜂擁而入，激戰三晝夜，即將撤退人員接回，洞頭陷落。

整編游擊部隊及船艇

游擊隊番號龐雜，眾寡不一，尤以淵源不同，每難協調合作，影響指揮作戰甚鉅，先生以德化威行，積半年以上之力，漸臻於理，而各司令亦受先生之感召，不復挾部隊以自重，於是商定編組為六個突擊大隊，一個海上突擊總隊，於二月上旬開始整編。

三十六縱隊編為第一大隊，大隊長王相義，駐上下大陳。

獨立第七縱隊編為第二大隊，大隊長徐驤，駐南麂。一○一路等部隊，編為三、四、五，三個大隊，第三大隊大隊長王樞移駐漁山；第四大隊大隊長王華，移駐一江山；第五大隊大隊長陳和貴（後為黎克強），駐披山。

獨立三十五縱隊編為第六大隊，大隊長陳慕頤，駐上大陳。

另將各部隊之船艇，如一○一路呂渭祥部有藍天使、突擊、遠征、天王等四艇；獨立第七縱隊徐驤部有祥瑞、文齋兩艇；獨立二十七縱隊吳樹霖部有海蚊一號、二號、五號三艇；獨立第二十八縱隊袁國祥部有漁粵、漁蘇、江淮、國威、德興、倚雲等六艇；獨立三十六縱隊王相義部有海昌、小利華、中興、義安四艇；海上獨立第一縱隊張為邦部有萬慶、順利、馬和泰、福雙安四艇；獨立三十五縱隊程慕頤部有萬昌、青海、公子二號、小東海、鴨綠江五艇。共計船艇二十八艘，編為海上突擊縱隊。總司令最初由海軍駐大陳巡防處處長招德培兼任，副司令先後為馮龍、袁書田、其後招德培回台，袁亦調職，先生請夏季屏任總司令，轄有第一艇隊張為邦，第二艇隊袁國祥，第三艇隊陳漣林，第四艇隊余宋，第五艇隊王連森，第六艇隊張熙明（女性，樂清人）等七個艇隊。指揮總部直屬部隊有特務隊，砲兵隊、工兵隊，皆具體而微。另第二處主管情報，有偵察隊，電訊處主管通訊，有總機一台，無線電台八個，於是軍制劃一，規模煥然，各游擊部隊皆納入指揮系統，得能相互支援，統一使用。

復麂島揚威海上

游擊部隊皆係民眾自行組成，作戰勇敢有餘，而缺乏戰鬥技能，先生積極進行訓練，嗣據第一、第二大隊教官報稱，第一期戰鬥訓練已按計畫完成，可用於戰鬥，而西方公司主持人藍浦森原為韓戰中之陸戰團連長，頗曉登陸戰術，亦請出擊大陸共軍。

先生於六月十日下午八時，率第一、第三大隊數百人，分乘永壽、潮安兩艦暨漁粵、祥瑞、義中、勝安、義安、信和、中益、復興、順慶、藍天使及新求順等機帆船艇，突擊黃礁、北江兩地。

黃礁為溫嶺縣突入海中之土股，守軍為共軍正規軍六十二師二八六團第九連，及教導隊四百餘人，配有山砲、平射砲、迫擊砲等，我游擊部隊於是夜十一時換乘舢舨，解纜登陸，第三隊在黃礁東側，第一隊向一八三高地東南兩側登陸，展開激戰，另第四中隊同時由二二五高地南端六十四號標設登陸，四面圍擊，分別佔領道士冠，北江之老鷹咀，一三八、二四四高地東側灘頭，翌日八時正，準備攻擊二二五高地時，我海軍接獲有颱風來襲報告，已知共軍無力反撲，乃行白晝撤退。此一戰役中，我游擊部隊對登陸戰、突擊戰及砲兵之協同，皆已熟練，證明與正規部隊無異，而士氣尤為旺盛可用。於七月十一日第一大隊突擊跪人山，第二大隊突擊松門角之吊幫鄉，第一大隊之第二隊突擊白帶門之雷門坑、砲台山，皆能踴躍用命，完成任務。

南麂島為溫州灣外海最大之島嶼，自洞頭戰役後，共軍遂進駐該島。八月上旬先生決心派隊掃蕩，並經營南北麂山，為浙南游擊發展基地，乃命第二突擊大隊徐驤所部，配以海軍永定、潮安二艦及聯珠登陸艇，漁粵、藍天使、義中、義安及公字二號五艇，由大陳發航，於八月十三日突擊北麂。十四日晨二時，分三區隊登陸北麂島，該地僅有共幹民兵七十餘人，經小戰鬥後，全部被俘。十四日晨七時，第二突擊大隊第一、第四隊續向南麂島之小南龍、龜頭山掃蕩，共軍自北麂為我佔領後，其主力已竄回大陸，而島上居民恨中共之迭次洗劫，自動引我軍登陸，協助逮捕民兵共幹二十一人，於是南北麂之共敵，為之肅清，兩地竟為我軍收復。

八月十五日，情報傳聞，沙埕集有共軍，企圖北犯，先生即命第二突擊大隊之第二、第三兩隊較有突擊經驗者，突擊福建沙埕港，由海軍嘉陵、港澤、雅龍三艦之掩護，分乘漁粵、義昌、義安、中益、臨海、藍天使等船艇及聯珠登陸艇等，於邊潭地區登陸，擊斃其警戒哨兵，主力即向邊潭以東之高地攻擊，並轉上、中、下 搜剿，沙埕守軍為中共邊防部隊七十三團一營三連及部分民兵，無激烈抵抗，惟其馳援部隊迅速，故我突擊部隊於五時撤回，未敢深入，是役斃傷共軍七十三團連指揮員以下六十餘人，俘民兵七名，士兵四名，步槍六枝。

八月十七日第二突擊大隊之第二、第三隊，藉永定、潮安兩艦之助，乘勝突擊平陽之金鎮衛，攻佔棕樹坑灘頭陣地；沿官台山、島岩山折經朱家樣攻擊汎地鄉信智區公所，俘獲民兵中隊長共幹等二十八名，步槍五枝，續攻下馬海，斃敵三十餘名，先生以其地在大陸，不能久據，乃命撤回南麂。