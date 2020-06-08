無色覺醒》 賴岳謙：川普揚言派兵鎮壓？美防長打臉不買單！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第647集播出，由主講人賴岳謙教授為觀眾評論分析：「川普揚言派兵鎮壓？美防長打臉不買單！」

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓制而死事件，陸續在全美各地引發反種族歧視抗爭遊行集會示威潮。縱使部分地區已實施宵禁管制，仍難以消停民眾自發性反抗行動。在美國疫情尚未趨緩，且防疫經濟待復甦之際，此景當然不為美國總統川普所樂見。川普強硬表態，若各州長不妥善處理紛亂，中央將不排除援引「暴亂法」（Insurrection Act）來派兵平事。

6月1日，川普演出威嚇人民發言與派軍鎮壓命令。先是對全國人民發表談話，爾後帶領國防部長埃斯伯（Mark Esper），以及美軍參謀長聯席會議主席麥利上將（Mark Milley），同框走出白宮齊上街頭，經拉法葉廣場到總統御用聖約翰聖公會教堂，川普手持聖經，宣示保衛美國。為了這場川普式實境秀，維安人員混編鎮暴部隊，早在白宮前拉法葉廣場周邊，對無非法行為的和平示威群眾，進行強力掃蕩驅離清場。

對於川普揚言將派軍隊鎮壓街頭暴動之舉，現任美國國防部長艾斯培（Mark Esper）原未有異議，甚至派特種部隊駐紮在華府周圍待命。引起美前國防部長「瘋狗」馬提斯（Jim Mattis）跳出來公開譴責：「川普是我這輩子見到的第一個不嘗試團結美國人民的總統，與此相反，他嘗試分化我們。」「我們應該善用固有的公民社會力量，在沒有川普的情況下團結起來。」

總統不該動用軍隊對付人民，美國人民正在目睹三年來缺乏成熟領導的後果。在美國各界輿論撻伐下，隨後國防部長艾斯培（Mark Esper）表示：「我不支持援引『暴亂法』（Insurrection Act）。」才公開打臉川普的派兵決策。如此，華府重要幕僚公開與總統川普不同調，顯見美國總統領導危機，權力核心漸失信於民！

其實川普的各種超狂舉措，無非都是為2020美國大選的選舉策略考量。鑒於執政以來大打經濟制裁牌、反中牌，招式漸疲越發效益遞減。近期川普支持度，甚至落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），使川普也不得不採取新的強硬措施。畢竟白人仍佔美80%人口，一旦各城市抗爭行動繼續蔓延失控，肯定會有白人立場團體出面主張鎮壓行動，支持政府採用更極端的作為來平息抗爭。

也就是說，川普只要抓住美國社會的白人大票倉、大打白人至上主義，就有望讓聲勢谷底翻身。對於共和黨候選人而言，意圖操作種族議題來獲取大位，川普也非首例。前總統尼克森就曾有操弄有色人種而勝選的例子。所以每當面臨反種族主義抗爭的時候，常常都能給共和黨候選人機會，趁勢擄獲更多白人選票。

美國社會長期以來，一直存在著嚴重的種族歧視問題。非裔遭受白人攻擊、黑人將怒火轉嫁亞裔、亞裔族群不團結並低調尋求白人庇護等，美國社會早已形成了種族歧視的生態鏈。究竟川普這步種族議題險棋，能否在總統大選倒數階段發揮作用？連假裝團結都不願意的川普，真的會勝選連任嗎？其實這一切，都還不好說！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！

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