日前主計總處發布國內經濟展望更新預測，預估今年民間消費將遭逢自2009年以來的首度衰退，民間消費金額相較於2月份預測值減少了2,677億元，使得原本預期民間消費將較去年成長2.14％，逆轉為衰退0.65％，也導致我國今年經濟成長率從2月份預測的2.37％降至1.67％。為減緩消費急遽萎縮對國內經濟所帶來的衝擊，行政院上周公布了「振興三倍券（振興券）」措施，期能為疲軟的消費動能增添薪火。

近月行政院即傳出將在國內疫情趨緩之後，採取振興經濟措施，也就是所謂的「防疫─紓困─振興」抗疫三部曲。原先傳出的刺激經濟方案是發放讓民眾花4千元可折抵1千元的「酷碰券」，但被外界批評不接地氣，尤其在如此不景氣的大環境下，民眾消費傾向本就偏向保守，酷碰券恐難有效刺激消費意願。經過了兩個月的修正，行政院上周公布的振興券規劃採用類似2009年消費券的精神，即由政府發行可供民眾用於消費的有價證券。振興券和消費券的相同點是：為求能在短期間刺激景氣，兩者皆設定了使用期限，且為確保民眾將券全數投入消費，限制不得找零和變現。然而，有別於消費券相對單純的發放與使用規範，目前民眾對於行政院的振興券措施，普遍存有規範不明、使用限制多且複雜的刻板印象，也引發何不直接發放現金的議論。

就政策分析的角度，不論是發現金、消費券或振興券，政府都必須向人民說明三個問題：政策目標為何？如何確保效益？有更好的替代方案嗎？首先，政院宣布的「振興三倍券」，政策目標理應是提振景氣，倘若如此，則弔詭的是，目前振興券的使用規劃，設有排他條件，其中最受到關注的是排除電商網購的使用。官員指出，這次電商平台在防疫期間受到的衝擊較小，甚至部份業者的業績還逆勢翻揚，為幫助實體店家，振興券適用範圍將排除純電商業者。我們認為，此機制設計對電商業者不甚公平，理由有二：其一，若政府以業績不受影響為由，排除電商業者，則當前的政策應定調為「紓困」，而非「振興」。其次，政府忽略了新零售時代線上與線下活動已高度融合的現實；以外送平台為例，平台所服務的業者多為中小型商家，這些商家透過平台功能擴大服務範圍，打破時間與空間的限制，倘對電商平台設限，最終受害的並不僅限於平台業者，更多的是仰賴平台服務的中小型商家；另一方面，猶記得防疫期間政府鼓勵商家加入能提供零接觸服務的平台服務，平台業者在防疫期間為眾多商家減緩疫情衝擊，現在卻被排除在振興措施之外，政策的公平性實有討論的空間。

其次是效益問題。過去在討論消費券政策時，主要考量是發現金容易被轉為儲蓄，不易在短期內發揮刺激景氣的效果，但消費券的問題是，雖然設定了使用期限，仍可能產生消費替代效果，即民眾將消費券用於支付原本既定的消費支出，而未因為獲得消費券這筆意外之財而增加消費。審計部報告指出，當年消費券政策因替代效果偏高，且未能多次流通，導致乘數效果有限，即便考慮了民眾搭配現金或信用卡的加碼消費，消費券的替代效果仍高達67.4％（即民眾原先要支出的100元消費中，有67元用消費券支付，而省下的67元現金，未再做額外消費），故審計部報告的結論是消費券對經濟成長的貢獻不如預期，對當年度GDP貢獻約0.28％～0.43％。

回頭看振興券，政院表示，有別於消費券的直接贈予，民眾必須先花1千元購買價值3千元的振興券，乍看之下振興券似已成功誘發民眾1千元的支出，因此替代效果可能低於消費券。然此說法有待商榷，試想一下，假設民眾打算將振興券全數用來購買必需品，則原本的1千元本來就是要花掉的，即便先拿去買振興券，最後仍會用於替代原本的消費支出。因此，振興券效益能否彰顯，關鍵在於民眾願不願意在振興券之外加碼消費，而不能將取得振興券的先期投入當作是誘發消費或加碼。此外，此次振興券新增線上支付功能，訴求是便於使用，但振興券的成功關鍵之一是藉由流通次數來放大乘數效果，將振興券綁定線上支付基本上已確定無法二次流通；易言之，愈多人綁定線上支付，振興券欲藉由流通來放大的乘數效果將愈弱。

最後，凱因斯曾說，政府可在不景氣時雇用工人在路面挖洞，接著再找另一批工人把洞補起來，藉此創造有效需求。我們知道，政府擴大支出必然對刺激經濟帶來若干效果，但任何政策都有機會成本，實行與否，端視其必要性和效益。消費券的經驗告訴我們，發券振興經濟效果有限，但它卻是贏得民心的有效手段，有權者在適當時機也總是躍躍欲試。我們認為，當政府自認推出極富創意的振興券政策時，也應思考政策是否符合簡政便民、公平效率和成本效益。

(工商時報)