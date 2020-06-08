民進黨罷韓國家隊以93萬多票成功達成任務後，蔡總統認為這是給所有政治人物最大的警惕，不過，自家子弟兵卻在高雄市議長許崑源墜樓身亡後，接連在網路貼文侮辱消費往生者，簡直是把小英當塑膠！

民進黨民代在臉書發文誹謗、製造假消息事件不少。以此次掀起風波的台北市議員梁文傑為例，他曾在臉書稱建中一年級寒假作文作業，很可能是國民黨要讓兩岸統一的陰謀；還因誣指馬英九向組頭募款遭判賠120萬元。

另一位最近才從綠黨跳槽民進黨的桃園市議員王浩宇也不遑多讓，他在網路經營粉絲團打出知名度，卻不懂得珍惜網路可貴的言論自由資源，反而屢屢在網路貼文消費往生者，把網路當成政治工具，也難怪和梁文傑都被網友炮轟良心被狗吃了，指是害死民進黨的「浩劫二人組」。

不過，民進黨始終否認組網軍在爭議事件以1450帶風向，就算司法認證「卡神」楊蕙如在前大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志事件中發動網軍帶風向，照樣能夠撇個乾淨，說穿了就是掌握完全執政優勢，更能完全操控媒體。

韓國瑜被罷免後說了三個遺憾，其中之一就是指民進黨集中所有中央政府力量、跨越各部會，買通90%以上的媒體，幾乎百分之百的網軍，全力攻打韓國瑜，抹黑造謠。再對照蔡英文在罷韓投票前3天，以黨主席身分下達動員令，更印證過去「四軍統帥」之說。

面對自家民代網路發言掀起的浩劫，民進黨認為兩人已刪文道歉沒必要懲處，但政府審查網路假訊息卻不因事後刪文而對民眾有所鬆手，何況政治人物必須有更高規格的道德標準，如此輕縱，顯然沒把蔡總統的話當回事。