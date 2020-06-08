罷韓案以93萬餘票高標過關，受創最重的不是韓國瑜，而是國民黨，證明國民黨從2014年太陽花運動後開始衰落的趨勢至今未停，2018地方選舉大勝只是迴光返照。在國民黨泡沫化的同時，民進黨及綠營的政治能量隨之壯大，放眼台灣似已無有效制衡力量。

韓國瑜以非典型國民黨姿態崛起，跨越藍綠藩籬，喚醒所有生活日益艱困及對民進黨濫權反感的民眾，讓「討厭民進黨」成為2018選戰主軸，給了蔡政府一記當頭棒喝，更象徵了不分藍綠全體庶民的勝利。霎時之間，傳統政治版圖似已顛覆，台灣政治走向不同的新格局。但韓國瑜的勝利，卻成為失敗的開始，總統大選他回到國民黨同溫層，因而失去中間和淺綠的支持群。經過總統大選和罷免兩次投票，庶民仍在，「韓流」卻已退潮，台灣社會重新回到藍綠對峙、朝大野小的威權體制狀態，只是換成綠大藍小。

另一位曾經打破藍綠結構的是柯文哲，如今政治能量雖不如過往，但在後韓國瑜時代，可能是唯一有潛力翻轉民進黨獨大格局的關鍵人物。事實上，柯、韓兩人都有獨特的政治魅力，也都是非典型政治人物，不被意識形態綁架，能爭取淺綠、淺藍及中間選民的支持，可惜兩人未能聯手參選2020大選，韓國瑜又回到老國民黨立場，讓民進黨更加坐大。兩人還有一個共同點，都曾經是民進黨最難應付的對手，韓遭刺殺出局後，柯以後的日子恐也不好過，難怪柯在罷韓前夕，表態罷免制度不公平，希望為反罷韓增加合理性。

柯文哲雪中送炭，或許有唇亡齒寒的考慮，憂心自己成為綠營下一個打擊對象。民進黨是一個攻擊型政黨，在野自然要攻擊執政黨，在朝更要攻擊反對黨，追殺在野黨的政治明星。民進黨不以完全執政為滿足，還要打造一個讓在野力量「打不還手、罵不還口」的執政環境，才能長久掌權。而綠營最大的恐懼就是類似韓國瑜、柯文哲這類非典型政治人物，能掌握社會底層的痛苦與需求，抓住機會就趁勢而起。

根據美麗島電子報5月底最新國政民調，泛綠（民進黨、時代力量、基進黨等）基本盤高達43.9%，泛藍則空前萎縮，只剩下17.9%。國民黨這麼不得民心，不僅無力制衡民進黨，下次選舉政黨香火能否延續，恐怕都大有問題。民眾黨也只有5%左右的支持度，30.9%的中間選民仍然是未來選舉的關鍵力量。

國民黨內路線衝突問題至今未能解決，羞辱性的罷韓結果與許崑源意外事件可能讓國民黨內激進派抬頭，黨內紛歧會更嚴重。健全的政黨政治必須有強大的反對黨，民眾黨可能成為維繫台灣制衡力量最值得期待的政黨了。

但民眾黨和柯文哲值得期待嗎？也許可以從歷史找答案，宋楚瑜於2000年手創親民黨，次年立法委員選舉就拿下46席，一舉成為立法院第三大黨。2016年總統選舉，宋楚瑜得到157萬6861票，並未當選，但得到80萬張政黨票，親民黨4席立委在立法院成為關鍵少數，但今年總統和立委選舉，親民黨已不再舉足輕重。宋楚瑜與親民黨的失敗，敗在沒有理念、價值觀，心中沒有人民，只有權謀與政治利益算計。

民進黨已達到權力高峰，濫權也達到高峰，卻透過強勢大內宣，讓社會幾乎只有一種聲音，這是最嚴重的民主危機。展望未來台灣的外部環境會更危險，經濟會更困難，現在最需要的不是權力遊戲，而是有效的制衡與反對，這是柯文哲與民眾黨無可迴避的責任。如果只想在藍綠意識形態和兩岸間周旋找政治利益，不肯成為制衡民進黨的最後一堵牆，拒絕扮演台海和平平衡者角色，不要忘記宋楚瑜和親民黨殷鑑不遠。

面對民進黨這頭不受束縛、肆意橫行、傷害台灣未來、帶著台灣走向泥淖困境的巨獸，所有在野力量，尤其是柯文哲應抓緊束繩，避免台灣衝向深淵。

在野菁英也必須找出能改變台灣政治既有結構的動能，制衡民進黨還只是一時，關鍵還是在於改變現有的藍綠體制，找到兩岸和平相處的方法，台灣的問題才能治標、治本。否則，只是讓台灣陷入一輪又一輪的舊循環，只會讓台灣原地打轉，虛耗國力。