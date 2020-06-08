蔡政府第2任期，兩岸關係更緊張，大陸刻意在兩會結束後高調舉辦《反分裂法》15周年座談會，會上大陸高層警告台灣，不要觸碰「法理台獨」紅線，否則將以非和平方式解決台灣問題。

雖然有個別立法委員提案成立修憲委員會，想改變憲法兩岸「一國兩區」定位，但台灣人多半清楚，台獨現實上不可能，後來果然在民進黨團壓力下撤案。蔡政府曾多次透過媒體表示，修憲只處理18歲投票權等低敏感度內容，連廢除五院制度、內閣制都未必能夠處理。成立修憲委員會，不過是給要求「正名建國」的深綠和獨派表演舞台，朝野政黨不會把統獨議題列入實質修憲議程。套一句阿扁名言，修憲謀獨「做不到就是做不到」。

但大陸並不這麼判斷，從兩個代表性人物可以理解大陸的心態。一是資深大陸涉台幕僚、社科院台研所前所長周志懷，他在2019年就預警，未來4年台獨可能性真實存在，進而推斷「武統」的可能性真實存在。另一個是原先在黨媒擔任評論員、後因自由派立場離開體制的鄧聿文，不久前在「德國之音」撰文指，520講話實際上是在法理獨立的路上「邁出半步」。

台灣所有人都知道，「法理台獨」做不到、不可能，而且蔡總統個性冷靜、理性，和陳水扁冒進、盲動截然不同，獨派也只是喊爽的。但大陸上到資深對台學者，下到自由派知識分子，不約而同認為蔡英文會推動法理台獨，為什麼兩岸判斷如此不同？這就牽扯到常常困擾兩岸的「誤判」問題。

「不要誤判」，是兩岸隔空喊話最常用的語言。除非歪打正著，誤判會導致錯誤決策，進而產生錯誤後果。無論在什麼樣的體制，所有決策者都是基於各方提供的情資和建議，經過沙盤推演和利弊權衡，最後根據主觀意願做出決斷、制定配套。誤判既有可能來源於資訊，也可能受到個人意志催化。

兩岸之間最不缺的就是誤判，主要是缺少溝通、沒有互信。溝通有助於減少誤判，尤其是決策者之間的直接、私下的溝通，但只有溝通，沒有互信，仍然無法消除誤判。1990年代，兩岸高層透過密使建立起穩定的溝通管道，但並沒有避免台海危機、「兩國論」的出現，就是沒有互信，「溝通」淪為「溝而不通」。

扁政府時期，兩岸高層溝通全斷，華府變成「台北到北京最短距離」，8年一事無成。馬政府時期兩岸溝通管道最多、最全、最有效、最有成果，但仍難免在和平協議、政治談判、軍事互信機制等議題上的誤判與齟齬。蔡英文首個任期兩岸官方溝通管道斷絕，是否有非正式溝通外界不得而知，但事實證明，這4年是1990年代以來，兩岸決策層之間誤判最多的時期。

民進黨對大陸最嚴重的誤判，是「只要挾台灣主流民意支持，北京會自動靠過來」，蔡政府在2016就職演說自以為「各退一步」，最終招致國台辦「未完成答卷」打臉。而大陸對兩岸關係最大的誤判，則是將2018年地方選舉結果解讀為對台政策的勝利，進而在次年1月大躍進式發表「兩制台灣方案」宏論，最終讓民進黨以「反統」策略凝聚中間選民、贏得2020選舉。

隨著蔡政府第2任期的開始，兩岸會否進入新一輪的「誤判週期」？以目前情勢來看，可能性不小。陸方近期連篇累牘的對台文攻，已經看出兩個方向：其一，痛打「中華民國台灣」乃變相台獨，是否意味準備將其與《反分裂法》中「台獨重大事變」掛鉤？其二，繼續強調修憲的危險性，認為此舉具有強烈的法理台獨指標性意涵。

事實上，大陸早有學者指出，一旦台灣完成修憲公投，無論修憲內容是否涉及統獨定位，都意味2300萬人具有改變大中國架構憲法的可能，就可以視為對「兩岸同屬一中」現狀的重大改變。這個理由未免太過嚴苛，但政治情勢風雲變幻，一旦中美關係緊繃到極致，誰知道大陸官方會不會採納這一主張呢？

以蔡總統的個性及台灣的政治氣候，法理台獨不至於是大陸的「黑天鵝」，但大陸對修憲議題的判斷及影響，卻可能是台灣的「灰犀牛」，要很小心。