高雄市長韓國瑜被罷免，有評論說，因為他當選市長沒多久，就訪問香港、廈門，埋下敗因，這種以偏蓋全的評論並未窺到全貌，韓國瑜被罷免，絕不代表兩岸交流路線被罷免。

2018年藍營在縣市長大選大勝，有人說，是討厭民進黨讓國民黨勝選，而非選民認同國民黨。人民為什麼討厭民進黨？自然是民進黨2016年上台以來，無法讓人民過好日子，那台灣人民日子過不好的根源在那？當然是兩岸關係不好，兩岸好，台灣自然會更好，這是不變的道理。

但國民黨顯然沒有好好把握2018年勝選的契機，在兩岸論述上左閃右躲，香港反修例運動發生後，兩岸立場幾乎被民進黨牽著走，國民兩黨最大區隔，正是在兩岸路線上，如果國民黨跟著民進黨走，還有什麼希望？

現任黨主席江啟臣當選以來，在兩岸一中立場上，一下說要檢討，一下又說要維持，也沒提出任何可以解決兩岸關係、讓台灣人過好日子的兩岸路線方案。

今年美國大選、北京要推「港版國安法」，兩岸關係只會比去年嚴竣，現在韓國瑜在民進黨總動員下，又被罷免，國民黨的兩岸路線又再次站在十字路口，但國民黨可千萬別學民進黨，把錯推給大陸，甚至在兩岸立場上向民進黨靠攏，國民黨反而更應堅守兩岸立場，並就改善兩岸會給人民好日子，提出具體可行方案，把兩岸論述講清楚、說明白，感動庶民。台灣的民怨仍在，兩岸交流是唯一解方。