當代世界的政治經濟議題的熱點問題，也深刻地影響各國內部的政治、經濟、社會和文化趨勢的發展。雖然各國人民期盼和平與發展的大環境，但是我們也能看到，隨著中國力量的崛起與復興，已然碰撞到美國所主導既有世界秩序。中美劇烈博弈的大環境，自然會對島內政治力量的消長，以及經濟發展的方向發生劇烈的影響。認清國際大氣候對國內小環境的作用，從而更能深入全面認識我們所處的大局。

川普以「美國優先」，「讓美國再次偉大」的口號，一再地退出那些他認為對美國利益有害的超國家治理機制。最近美國還退出她一手創建的WHO。當傳統的國際秩序正在坍塌時，也醞釀新的機會和新國際秩序。中國大陸近來卻不斷的被邀請加入各種全球治理組織，根據西方觀察家的說法，在聯合國15個專門機構當中，中國已經取得四個機構的直接領導角色，包括糧農組織（FAO）、工業發展組織（ONUDI）、聯合國國際電信聯盟（UIT）和國際民航組織（ICAO）。這也是為什麼大陸很多智庫學者認為無需過度關心台灣島內發生的政治局勢變化，因為台海局勢更多取決於中美兩國的力量與發展潛能的對比。

國家力量的核心在於其經濟實力，經濟實力又取決於該國的市場規模與經濟活動所能產生的附加價值。經濟附加價值則又是來自於該國企業所處的產業鏈位置以及科技及品牌實力。在中國大陸的整體市場規模已經接近美國的情況之下，美國的優勢則主要在於依託科技及品牌而占據的產業鏈位置。而最重要的未來產業則屬5G，半導體晶片，人工智慧等科技，成了中美兩國寸土必爭的主要科技戰場。

產業供應鏈更取代了地理樞紐成為地緣政治決策者的戰略必爭之地。台積電的張忠謀很早就意識到這個風險，去年他就已經有感而發的表示：世界已不再安寧，可見台積電早已承受龐大的壓力。他曾說台積電的三大優勢：維持技術領先、製造優越及客戶信任，並堅守誠信正直的經營理念追求雙贏，才是對公司最好的保護。簡而言之，台積電致力化敵為友，不選邊涉入政治，希望成為所有人的成功夥伴，然而，在中美科技戰的夾縫中，台積電可以說是左右逢源，也左右為難，想中立，卻難以中立。因緣際會地站上了激烈政治博弈的風尖浪頭之上。

對台積電目前幹擾最大的應該是美國的華為禁令。華為是台積電第2大客戶，僅次於蘋果。而新一代5nm晶片，台積電僅有蘋果以及華為兩個客戶。為了阻止台積電繼續為華為代工，美國對中國的許可證禁令一改再改，從最初是產線中的美國技術達25%以上就要對華為斷供。值得注意的是一般原產地證明是附加價值率超過35%門檻的產品。然而在台積電確定技術占比不超過25%，仍然可以跟華為做生意之後。美國遂改至10%，再發現真正對華為有影響的7nm以下先進製程，但台積電的「美國技術含量」只有7%，美國遂連基本的國際貿易規則都不管了，規定只要用了任何美國軟件和硬體設備，哪怕是用上美國的印刷包裝紙，就必須聽從美國的長臂管轄禁令！

從市場的角度來看，任何禁令的長期效果都不明顯。例如台灣曾經以「戒急用忍」政策，自廢武功似的長期限制技術與資本密集的行業西進大陸；例如去年韓日外交大戰中，日本限制關鍵半導體化學原料進入韓國。一度對韓國半導體（記憶體）產業產生重大的衝擊。然而，韓國很快就找到了「去日化」的化學供應鏈，結果是日本永遠失去了韓國半導體化學的市場。重要的原料、技術與設備都不難以替代的方式規避障礙，缺的是長期願意下單扶持的買家與大規模市場。短期來看，禁令必然存在殺傷力，但其實如果台積電願意，可以連這7%的美國技術含量都給「去美化」替代掉。

目前美國仍比中國強大，但也不具抹去新興中國的能力，這是兩個同時存在的基本認識。兩者之間的激烈碰撞，台灣以及台灣的產業無疑還會繼續從其中找到新的機會與方向。

（作者為國立雲林科技大學副教授）