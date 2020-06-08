美中爭霸的態勢，主要的打擊點已經進入金融領域。有人說，美國實力下滑，大陸即將超越美國；也有人說，中美夾殺，香港金融中心已死。各種說法不一，但是料敵從寬，美中、中美和台灣對美中關係的評估，不能不多方冷靜考察。

先談香港。大國博弈有一個特徵，便是爭奪資本市場。資本市場是資本主義的心臟，供應軍事和非軍事拚搏都同樣不可或缺的綠色血液。400年來，阿姆斯特丹、倫敦和紐約，甚至於民國南京政府時代的上海，都先後扮演著關鍵性的資金融通和調度角色而成為兵家必爭之地。

大陸進行改革開放40年，香港金融中心的重要性極為突出。中國實行國家資本主義，所以如果要以為中共的「港版國安法」是一場超級豪賭，不惜玉石俱焚，寧願為了主權宣示而在大程度上捨棄香港金融中心的地位，那或許出自誤會。中共「香港保衛戰」所需資金、人才與建制動員預案，相信必然有所部署。有這樣的看法，誤認為上海和深圳可以完全取代香港的融資角色，所以中共有恃無恐，那是因為不了解中港雙向金融與投資活動的特質。簡單問這樣一個問題：為什麼阿里巴巴類型的一些大陸企業會選擇在紐約和香港上市，而不在滬深掛牌，從正式答案細節加上背後的政治經濟學，便可以推斷出香港最根本而具體的不可替代性。

一般人可以不清楚香港金融中心的必爭和必保，但北京決策層與駐在香港的各界精英卻不會沒有準備。相信美國不發動則已，如果預備發動香港金融大轉向，將會面臨一場沒有絕對勝算的戰役。美國從嚴部署，會不會用到殺手鐧，令人好奇。

華爾街投資銀行傑弗瑞最近發表報告認為「港版國安法」引發的風險是短期的，如果其他情況不變，香港股市最後會擺脫這樣的風險。而與此同時，在美國上市的一部分中國企業，如果受到美國國會立法中的「對外國公司問責法」等壓力而被迫下市，那麼大約總市值5570億美元可能移往香港掛牌。港股市值如果因此擴增12%，或許會帶來革新，更能夠反映新經濟。

其次談美國金融實力。美國已經蔚為金融帝國，過去10年股市增長兩倍半，同時間大陸只增長7成；美國股市市值占全球的比例從42%提高到56%，遠遠超過滬、深、香港和倫敦市值總和。同時美元實力強勁，全球經過銀行系統進行的金融交易，9成利用美元，美國銀行的宰制性超過2008年金融風暴前夕。另外由於美國聯邦儲備當局控制美元供應量，它的功能相當於世界央行，美國調整利率，會導致包括中國人民銀行等各大央行跟隨同向調整。人民幣亟想撼動美元地位，但是人民幣資本帳不能自由兌換，且人民幣背後的政策變化因素難以預期，所以到目前為止全世界仍然更相信美元的可靠性和安定性。這涉及政治、體制、價值觀、文化和軍力，靠唯物論不足以解決。

美元是世界絕大多數國家的儲備貨幣，因此美元還可以作為美國有效的地緣政治手段，制裁敵對國家。這是中國軟肋中的軟肋。

過去40年世界名目GDP，中國從占比2%躍升到16%，但是美國保持在25%。美國沒有衰落，世界上沒有哪個國家比美國更能和中國打一場金融戰，也許雙方共同的努力方向應該是如何免戰。

（作者為美國律師、法學博士）