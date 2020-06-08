針對目前中美對抗局面，CNN有一回評論時提到一項深入觀察，美國打的是短期戰，中國打的是長期戰。大哉斯言！

無論是貿易戰、科技戰和外交戰，任何的發動戰鬥的一方，都必須設定目標，才能決定勝負的標準，然而，美國勝利目標並不明確，譬如，川普加重稅的貿易戰，一開始是要實現「公平貿易」短期目標。不過，當中國出口總額、股匯市以及高科技公司遭到重擊時，美國卻要求中國改變經貿體質，如此就注定對抗長期化，而美國就陷入不知何時收手進退維谷的狀態。

一旦對抗長期化後，中美兩國政治、經濟、社會、文化的體質，就會受重大考驗。中美兩國均幅員廣大。美國開放、自由、多元，強調個人主義。能幹的人可以充分發揮，達致最大的成就。缺點是，金錢至上，公共事業多以資本主義運作，造成龐大的赤貧低教育的階層。美國需要保持開放，不斷吸收人才和資金，以維持創新與富裕。至於中國，則勤奮、紀律、半封閉，強調集體主義。事權集中，目標明確，可以靈活調動資源拉拔貧窮階層。弱點是有能力的人受到壓抑，不自由，管理體制常失之僵化。中國需要持續成長，並以此分配公平，保持穩定。

在中美和平交流時期，毫無懸念，美國一定是大贏家，中國大部分有錢人和才能之士，都會很樂意奔向美國。可是，當中美對立長期化時，情況剛好就倒過來。美國對中國關起大門，等於是放棄對中國人最大的吸引力，促成中國內部更大的團結。中國可以快速調配資源，協助高科技企業盡快補上技術缺口，照顧生活受衝擊的階層，甚至也使用貿易手段懲罰過度挺美的國家。

新冠肺炎是中美兩國體質檢驗的重大指標。一旦掌握具體情況，中國即迅速控制疫情，提供免費與治療，官民營機構也無大量解僱人員。美國則是一團混亂，上下互罵，上千萬民眾失業，貧困者更慘，確診和死亡人數均遙遙領先各國。美國弱點充分暴露，此時種族歧視事件更讓社會長年累積的深怨如火山般大爆發，全美街頭包括白宮前面抗議、縱火、瓦斯彈、搶劫等等，看得世人目瞪口呆。這便是中美對抗長期化後，對各自體質考驗的結果。如果不能改善基層生活，達致社會公平，所有自由、民主和人權都淪為反諷的空話。此時，好鬥的川普總統卻不思緩和，反而對中更硬，以示九鼎之尊。美國受內外重擊，體質更傷，問題更拖延，外交力不從心，只能不斷退出以保顏面，WHO是最新的事例。

在此，中美對抗長期化的趨向已隱然成形，美國在國力競逐上正節節敗退。未來有兩種可能，一是白宮更替主人，新總統放棄美國唯我獨尊的不切實際政策，改與中國共治世界，維持長期的和平。二是白宮依然是「美國優先」的狂想者主政，中美持續硬對抗，美國會更快走下坡，但卻可能會出現軍事衝突，造成中美俱毀的全球危機。某個意義上，北京深知第2種的危險，所以會在掌握全面的國力優勢前避免失控的局面。

（作者為資深媒體人）