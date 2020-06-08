民進黨罷免韓國瑜終於得逞，聲稱這是台灣民主的勝利，其實，這是民進黨奉行「三隨主義」結出的果實，吃在民進黨口中，可能甜美芳香，但吃在台灣民主政治的口中，可就苦澀難嚥了。

民進黨全面執政以來，奉「三隨主義」為圭臬：遊戲規則「隨」我訂、行政作用「隨」我意、獨立機關「隨」我捏。這三大法寶在罷韓過程中發揮得淋漓盡致，所以打了一場得分超乎預期的勝戰。

罷免的遊戲規則是民進黨主導修正的，這次變成核彈，把韓國瑜炸得粉身骨碎。高雄選民雖近94萬人同意罷免，遠超過罷免所需57萬多票，也高過韓當選的89萬多票，看似符合民主與正義原則。但是，選罷法被修改前罷免投票人數必須過半，而不是修改過後的1/4，如果這個高門檻仍在，達標不易，則綠營還有足夠的誘因提出罷免案嗎？何況選舉是兩位以上候選人的選擇題，罷免則是針對一位首長應否下台的是非題，票數不能參照對比。再說，同意罷免韓國瑜票數只有高雄市公民數42%，未過半就拉下民選市長，這難道就是「台灣民主的勝利」？依照原來必須50%以上公民出席投票的規定，這次罷免案根本過不了關，可見民進黨主導遊戲規則的修改發揮關鍵性作用。

這麼低門檻的制度違背「當選即定期授權」的民主要義，且將使罷免成風，輒以一道可輕易越過的門檻去否決當選門檻較高的選舉，極易造成政治動盪，甚至鼓勵冤冤相報，激化政黨鬥爭。當初就是因為罷免國民黨一位立法委員受制於門檻太高而失利，民進黨才和時代力量聯手修改選罷法降低門檻的。這個「超前部署」這回發揮毀滅性戰力，可見「遊戲規則隨我訂」的重要性。

其中的妙用正如《公民投票法》。公投一直是民進黨死抱不放的神主牌，修法調低門檻使盡全力，偏偏2018年九合一選舉綁上多件公投案，結果不但通過的內容違逆民進黨政策主張，也導致選舉慘敗。民進黨為絕後患，乃修法把公投與選舉脫鉤，且規定兩年只能公投一次。現在準備提出憲法修正案，為了便利通過，又說要跟下次選舉綁在一起。可見，黨利黨略壓倒一切，無論修法還是制訂政策，莫不如是辦。

法律隨我訂猶感不足，民進黨還要利用執政霸權，遂行「行政作用隨我意」，罔顧黨政分際，恣意妄為，一切以黨意與利益是從。這次罷韓過程，民進黨使出渾身解術，踐踏政黨與政府的分際，將公權力介入的效能發揮到極致。行文大學停課、補助交通費用、罷韓團體可送30元以上的贈品、發燒也可投票等，凡政府機關能為衝高投票率效力之處，無一掛漏。這正是民進黨政府霸道執政的一貫作風，行政權所產生的作用，必須為我意是從。

霸道執政當然也就必須剝奪政府內獨立機關的獨立性，做到「獨立機關隨我捏」，貫徹執政黨的意志。

在這種政風之下，舉辦選務的中選會罔顧超然、公正原則，公然介入罷韓事宜。獨立機關原應獨立行使職權，不受最高行政權指揮，這個設計在民進黨全面執政之後全面崩解。政府行政機關全面政黨化，從人員任命到職權發揮，為我意旨是從。前些時候爆出的總統府密件即已暴露，政府在甄拔通訊傳播委員會的委員時，個別推算內定的學者是否將秉承民進黨意志懲處中天電視。

民進黨政府運作「三隨主義」日臻成熟，已到爐火純青境界，這是其永續執政的一大主力，但對於台灣的民主政治而言，殺傷力卻很大。 有鑑於此，「三隨主義」還是拋棄為妙，否則民主的功臣就變成民主的劊子手了。

（作者為資深媒體人）