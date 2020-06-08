高雄市長韓國瑜無法對抗「國家隊」的傾國之力遭到罷免，他過去2年的暴起暴落在台灣民主過程中可能只是曇花一現的插曲，但整個罷韓運動對中華民國的民主體制已造成毀滅性的戕害，民進黨已成為無法制衡的權力怪獸，「對立、仇恨及恐懼」為其擴張權力、打壓異己的慣用工具。

民進黨標榜罷韓是「台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史」，這是何其誇大、狂妄的掩飾之詞，對照於現實，更顯矛盾、諷刺。韓國瑜固然是台灣第一個被罷免的民選市長，但對台灣民主而言只是立下了反民主潮流的惡例，為台灣歷史寫下了黑暗的一頁。

不評論選罷法規定的門檻是否過於寬鬆，或是罷韓的正當性，整個罷韓過程是不公平、偏失的，韓國瑜就是小蝦米對抗國家機器。蔡英文總統以民進黨主席名義下達動員令，中選會、內政部、法務部、交通部、衛福部發揮協同力量，再加上大多數被政府掌控的媒體及1450部隊，韓國瑜被罷免並不令人意外。罷韓人士及民進黨在大肆慶功之際將發現，除了收復高雄，擴大政治版圖，以及高雄市議會議長許崑源自殺往生的悲劇外，他們同時種下了對立與仇恨的種子，「相互保證毀滅」將層出不窮，這就是民主黨所謂的里程碑與寫下歷史。

過去一個月，我多次南下高雄，除了表達對國民黨及韓國瑜的堅定支持與情誼外，我更關切的是台灣民主體制不能毀於一旦。「分權制衡」是民主政治的基本原則，民進黨執政以來，中華民國憲法的五權分立精神已蕩然無存，最關鍵的立法院淪為「立法局」；司法獨立是民主最後一道防線，而民進黨經常對檢調及法院說三道四，下指導棋，一黨獨大已到了肆無忌憚的地步。

「強權者，為所欲為，弱勢者， 忍受痛苦」也將成為台灣的唯一旋律，民進黨已鐵了心要加深台灣的傷痕，任由這些痛凝結成累世的仇恨，而仇恨，是執政者取之不盡的養分。從罷韓案可以看出，民進黨雖已完全執政，掌控所有資源，但在野黨擔任地方首長令他們芒刺在背，必欲除之而後快，對所有反對力量進行掃蕩，將台灣政壇變為殺戮戰場。

國民黨早期的威權統治確實阻礙了台灣民主化過程，但後來開放報禁、黨禁、終止戒嚴時期、總統直選等一連串改革行動造就了今天台灣的民主。當時的國民黨還能容忍、接受黨外勢力的存在及制衡，而民進黨今天卻大開民主倒車。因此，包括國民黨等所有在野黨，必須拋卻顏色、立場，充分發揮制衡功能，作為反制極權專制的最後屏障，絕不能再做任何退讓。

站在國家未來發展的高度，由於新冠肺炎等因素，台灣經濟百業蕭條，兩岸關係陷入空前緊張敵對局面，對外關係幾乎停擺，但民進黨束手無策，罷韓成為施政優先項目，顯然希望利用罷韓產生的對立、混亂來轉移焦點及卸責，再一次證明了民進黨治國無方、無心，黨與個人利益永遠高於國家及人民。

許崑源議長在臉書留下沉痛的的最後一問：「這一次誰是贏家？」這一次沒有贏家，我們全台灣的人都輸了。市長被罷免與議長之死同時發生，代表社會撕裂已達於極致，未來，台灣社會的衝撞必然越來越激烈。

我6日傍晚在高雄市黨部告訴在場的支持者，難過可以，卻不必灰心，在高雄，國民黨是重重的輸了，但國民黨做為在野黨，肩上承擔監督執政者濫權的責任，打起精神，台灣的民主還有長路要走。

（作者為人人未來基金會董事長）