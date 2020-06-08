高雄市真是多災多難的城市。前任市長留下的3000多億欠債；32條人命、300多人受傷的氣爆案，各界捐贈善款45億6000多萬元的花費，流向不明；現在市長韓國瑜被罷免；議長許崑源抱憾棄世。這個城市，除了製造了一堆話題，還留有更多的唏噓。

市長韓國瑜的暴起暴落，世人看在眼裡，明白在心裡；其實，議長許崑源的一生更具勵志。

許崑源3歲喪父，13歲母逝。大他16歲的哥哥許昆龍相伴他的成長，日常生活由一位租小房間的租客阿嬤照顧。許家兄弟的棲身處就在高雄新興第一市場邊，許崑源自幼就在菜架旁、魚攤間走動。30、40年前白天的傳統市場，夜晚就是南華夜市。夜市生意極好，許家留下的小屋，分租攤位供人夜間營業，兄弟簡單的衣食無虞。也近身看清小攤小販的真實生活。

許昆龍39歲，抗爭威權體制的不合理，參與黨外活動，23歲的許崑源跟著搖旗吶喊。許昆龍不但是民進黨創黨黨員，也是第一屆民進黨高雄市黨部主委，又是美麗島服務處主任。市議員期間，許崑源負責選民服務。1984年許昆龍因涉及收受吳德美500萬元為朱安雄角逐議長，事發後，黯然淡出政壇。

到了39歲，許崑源以無黨籍身分參選市議員，一舉高票得勝。兄長大感意外。許崑源自已說，從小到大在市場竄來跳去，幫人排難解紛，五湖四海都有朋友，也練就了口才，分辨是非，親友認為他應加入民進黨，他說為了理念，於2014年加入國民黨。

在菜市場裡，自小被叫為「奧源」的許崑源，俠氣熱血，濟助貧弱，當上市議員後，成立「奧援慈善愛心基金會」 、「奧援獎助學金」舉辦各種球賽，定期掏錢捐白米、辦義診及義賣活動使他選舉時屢戰屢勝，才能由一個菜市場囝仔變成議長。

許崑源問政犀利。從吳敦義、謝長廷到陳菊，總是得理不饒人。他高舉議事槌，追問高雄氣爆當晚，人亡人傷、商家店毀，事故地點距市長官邸不到5分鐘車程，問陳菊不勘現場，卻在官邸享受按摩樂，問得花媽面紅無語，高雄市民印象深刻。

一切都成往事，不管許崑源是以死明志，還是以死諫喚醒社會的良心，但，昏沉的能覺醒嗎？刻意抹黑的能被洗白嗎？殘酷的雙手會放軟嗎？

現在新的劇本要上場了，新市長、新議長的產生，當然必有一番廝殺。看來高雄的這一戲碼是沒完沒了。

（作者為資深媒體人）