萬般皆下品，唯有讀書高，但大家都跑去坐辦公室，粗重的活誰來做？改編自作家林立青作品的同名電視影集《做工的人》，日前在HBO播映，引起熱烈討論。劇情描述鐵工阿祈、模板工阿昌和怪手司機阿全三個死黨，每日與工地任務搏鬥，卻仍一心想著發財，先後投入供養四面佛及養鱷魚，卻一再遭遇詐騙，投資失利，生活更加拮据，不過他們憑著一口氣及善良的心，互相扶持，進而幫助弱勢，凸顯社會底層的志氣與勇氣。

說起來我也算半個工人子弟，父親曾管過礦場，當過化工廠長，我就是在工廠宿舍長大，一次乙炔瓶連環爆炸，炸飛4名工人，把家裡的窗戶都震破，還不及回神，幾名工人渾身是血來我家，要我母親代為包紮。工安事件永遠是工人揮之不去的陰影。

還有一次是工廠裡的混混來找碴，他嗜賭，到處跟同事借錢不還，一日來家中向父親要錢，父親言明不借，他竟出言不遜，父親震怒拍桌，都說惡人沒膽，對方竟然跪下，父親便轟他出門。隔日混混懷恨在心，帶長刀來工廠尋事，從父親背後砍一刀，父親反身奪刀，混混見事跡敗露，拔腿就跑，父親於追逐中失血過多休克送醫，所幸吉人天相，撿回一命。這也是我童年最驚心動魄的記憶。

後來母親為了家計，也投身工廠當女工，為人織毛線、車鞋子，在整個台灣產業轉型的70年代，認真扮演一顆大機器裡的小螺絲釘，與父親共同打拚，養活一家人。

做工的人，其實就是工人，台語說「做工仔」，尚有一絲自我解嘲的意味，更謙虛的說法是「騙吃騙吃」，做工的人把自己的姿態放低，是一種生存之道。但不少人認為工人就是書讀不好才去出賣勞力，這當然是錯誤觀念，若不是廣大的勞動族群任勞任怨流血流汗，各種建設的基礎勞力從何而來？工程如何能推動得了？平地起高樓又談何容易？

現實卻是，做工的人要累積財富不易，又必須面對職業傷害的威脅，過去高僧「一日不做，一日不食」，工人卻是一日不做，一日沒得吃，箇中辛酸只能吞腹內，林立青就說：「這社會要求他人有尊嚴活著的，幾乎都是收入穩定的人。」道盡工人困境。

不必矯情地問該怎麼辦，也不必憤怒地責怪政府什麼都沒做，苦命的人從來都知道如何活下去，大水來時，就算淹到鼻孔處快要無法呼吸了，也還能扶著家人、親朋好友，往更高處求生。入夜以後拖著疲憊身軀為子女蓋被子的溫情，是隔日打拚的最大動力。這就是撐起整個台灣社會底氣的一群人，他們親身示範，努力做事，從來不需大道理，而是再苦也要活下去的氣魄。