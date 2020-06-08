「這社會沒有是非」，在罷韓夜辭世的高雄市議長許崑源，由他的遺孀向外界透露許的遺言。認識許崑源的人都知道，他為人爽快，社會上的大風大浪鍛鍊出他舉重若輕的真海派作風。他敢挺人，所以當綠營及其側翼在議會上對市長韓國瑜抹黑批評時，許直言陳菊市府的貪瀆弊案破百，遭起訴官員更是空前紀錄，這些高雄市議員如果真的在乎高雄，當時怎麼都不吭聲？很顯然的，以市政議題抨擊韓國瑜都是假，只有找莫須有的帽子亂扣、安罪名，以權謀私才是民進黨要進行到底的鬥爭內涵。

許崑源之死，激起了無數眼見台灣民主遭踐踏的民眾憤怒，他們認為許是壯烈犧牲，因為此前民進黨的中常會，是由蔡英文親自拍板通過罷韓總動員，這把為死者討公道的怒火，勢必燒向蔡英文。

國民黨主席江啟臣痛罵蔡英文：「中華民國高雄市議長驟逝，你沒有表達任何哀悼，還任由網軍恣意這樣抹黑打壓，你到底要什麼？」國民黨的理智與冷靜是他們懦弱的代名詞，但悲憤的民眾都想知道，民進黨及其所附隨的側翼以揶揄詛咒的方式對待許崑源，謂之鞭屍不為過。然而韓國瑜都被罷免了，這究竟是要達到什麼目的？台灣的民主經過執政黨施加的摧殘，確實如許所說的沒有是非；這些奸佞的妄語更演示，當朝不但沒有民主與絲毫人文價值，就連社會最基本尊重死者的人性底線都蕩然無存。這就是民進黨要大家看懂的：不要挑戰「民」進黨作「主」的民主威權，不然連你死了都不放過。

總統府對此僅表示，不應消費逝者。是的，惹出事端的蔡政府，就是這麼雲淡風輕。卑微的人民不解，破壞民主與法治的鬥爭惡因是由民進黨發起，這惡果卻要在野民眾與悲憤憂國之士承擔，這個政府還有存在的必要嗎？正如當年漢娜鄂蘭所說的「邪惡的平凡無奇」，殺害猶太人的邪惡納粹軍官，生活平凡、沒有自己思想，只知道順從上級命令，這與太陽花運動以來，台灣社會日益反智，年輕人因為怕被霸凌，不自覺在大腦裡穿上民進黨為他們準備好的「鬥爭制服」的那股邪惡勢力有何不同？「菩薩畏因，眾生畏果」，可惜的是，失去民主信仰的黨政高層什麼也不怕，那不計代價撕裂社會也要抓緊的權勢，才是他們唯一認可的甜美滋味。

6日當晚，許崑源、韓國瑜前後問了同一個問題：「這一次，誰會是贏家？」投罷免票的民眾知道自己成了摧毀民主的幫凶嗎？贏得戰役的民進黨，不論最後推誰當上高雄市長，擄獲高市府標案的共犯結構、大小綠媒及其幫閒名嘴，會把到口的民脂民膏分潤給廣大的高雄市民嗎？綠營網軍帶風向時有句慣用語：「不管你嗑了什麼，也給我來一點！」現在聽來竟是如此巧合的諷刺！全台沉淪、綁成共犯結構的局面，就是民進黨一手打造完成的黨國體制，結案。

（作者為資深媒體人）