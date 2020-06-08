日本橋不僅僅是一座橋，更承載了江戶時代迄今的時代變遷。不久前，聽聞誠品在此開設了分店，我便慕名而來，想瞧瞧這商業氣息濃重的地域是如何醞釀出別具一格的台灣風味的。

說書店自是要說書店的書。在日本，紀伊國屋書店、三省堂書店自不消說，在台灣，誠品敦南店、信義店之前也是去過的。名聲在外的書店，各類的書籍，自然是琳琅滿目，目不暇接的。而日本橋的誠品書店，相似處一樣優秀，不同處更勝一籌。最引人注目處，便是東瀛出版的福爾摩沙的書。阿里山的神木，西子灣的湖水，龍應台的大江大河，溫又柔的細膩情感……僅僅瞥過一個角落，彷彿台灣的百年風華，地理人情就一覽無餘了。

可是倘若僅止於此，似乎也和一般的書店並無不同。書店的另一側，日本歷史、文學、思想的書本也是五彩斑斕。身在東京，想銷售此類書籍並不是難事。難得的是，誠品日本橋的書目，多以大社選書，名流著作為主。更特別開闢了一個小角落，專門陳列據此不到一公里的日本橋的滄桑經歷。可見得店家也是頗費了一番心思的。

更難得的是，書店當中還有提供講座的地方，短短幾個月，賢達必至，隈研吾、片倉佳史紛紛來店宣講。在書店的剎那間，有種台灣與日本虛實相生，古今貫通的感覺。

令人拍案叫絕的還在後面。出了書店，忽然看到人流倍增，一股子市井生活的氣息撲面而來。定睛一看，確是誠品生活市集。生活七件事，柴米油鹽醬醋茶，台灣人生活的點點滴滴，這裡都能找到。書看累了，眼睛乏了，品著王德傳的香茶，嘬著鹿角巷的珍奶，隨手來一瓶燒仙草，一杯木瓜牛奶，便是舌尖無上的樂趣。美食的周邊，多半是台灣產的鍋碗瓢盆，絲帕手絹，竹籃布袋，裡裡外外透露著匠心與巧思，又與日式簡約樸素的美暗暗契合，價格卻比外頭尋常的和貨便宜一些。難怪不少東京的巧婦，遠道而來，捧著手上的心愛之物，毫不吝嗇內心的讚美，興高采烈地奔向了收銀台。

身在異國他鄉打拚，在誠品日本橋的瞬間卻感到滿滿的中華風迎面而來。這滿滿的中華風，既有開卷有益的書香，又有市井的樸實氣息。

讀書與生活不可分割。諸君若看中華書籍，東方書店、內山書店當然是首選。若想感受唐人的生活，東京的池袋、橫濱的中華街更是一絕。只是在東京，二者兼美的地方，恕我眼拙，目前還真只有誠品日本橋一處寶地。

中國大陸在東京圈的文化實力，的的確確是眼見著提升了不少。別的不說，每年新宿的四川料理節，各大院校學園祭的小籠包攤位，就是實實在在的明證。只是隨風潛入夜，潤物細無聲。如何將書牘與俗塵的生活融為一體，讓外國人不知不覺地體會中華文化多樣的美，大陸向台灣借鑒的地方還有不少。（蔡曾／東京大學研究生）