「天下之中在中國，中國之中在中原，中原之中在嵩山。」

這是古人對中原之地的概述，其來有自，有古觀星台遺址為證，古觀星台座落於嵩山南麓的登封市境內。登封是中華文化的主要發祥地之一，古代這裡曾生活居住著共公部落和四岳部落，經長期繁衍生息，其後代不斷遷徙散居在中國各地。

來到嵩山腳下的登封古觀星台遺址，這是一處幽靜之地，松柏環郭、清風自來。

入口步道有一牌樓，書「人文告成」四字，眾人面面相覷，皆不知所云。

探聽之下，原來此處古地名「告成」，因其在我國天文科學史上的地位崇高，故有「人文」之冠。

登封觀星台，也稱告成天文台，是中國古代科技文明的傑作。根據史料記載及考古印證，公元前2000多年，夏禹王朝生產生活和政治活動的中心陽城就位於今日登封市告成鎮。西周時期，周公旦在陽城立土圭、測日影，制定曆法。秦代推行郡縣制，在這一地區設立陽城縣，西漢武帝劉徹遊嵩山，正式設立崇高縣，隋代改為嵩陽縣。公元696年，女皇武則天登嵩山、封中嶽，改嵩陽縣為登封縣，改陽城縣為告成縣（寓意大功告成）。金代則將登封、告成兩縣合併為登封縣。

目前觀星台的建築群內還保留有唐開元十一年（723年）重修的周公測景台石碑，石碑上清晰可見「周公測景台」字樣。周公測景台，又稱「八尺表」，俗名「沒景台」，是中國現存最早的天文台之一，也是世界上著名的天文科學建築物。

觀星台的結構由青磚石砌成，其建材來自不遠的嵩山，台身狀如覆斗，其作用是「晝參日影，夜觀極星，以正朝夕」。量天尺即圭表，圭表是中國古代根據日影長度變化測定季節、劃分四季和推算曆法的工具。觀星台是自周公土圭測影以來測影技術發展的高峰，元朝著名的天文學家郭守敬也曾到此特別測定了夏至日的表影長度和晝、夜的時間長度，並在石頭上刻下太陽與月亮的週期，用來觀測和記錄天象。這些觀測的結果，都為後來編制全國適用曆法提供了科學的數據。郭守敬於1276年著手修訂新曆法，經4年時間制訂出《授時曆》，通行360多年，是當時世界上最先進的一種曆法。

而每年的夏至，也就是一年中日照最長的這天，古人會聚集於此一睹日出曙光從台表延伸到圭尺之間，再完美穿過中間射出光芒的景象，令人驚嘆，星象迷莫不趨之若鶩。許多人相信在這一天迎接第一道曙光能帶來平和、療癒和祝福。

我們在正午時分到此，觀星台的日晷影線落在12點的方位，而觀星台的量天尺幾無影可尋，果然十分精準。

此時四下安靜，一隻迷你犬緊緊跟隨我們，在草地上匍匐如毬，賣萌的模樣讓這些古老的石頭也生動了起來。（王新偉／新北市）