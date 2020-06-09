自南北麂佔領後，即組訓民眾，構築工事，成為一個重點，為使游擊部隊健全組織，乃分設四個司令：漁山地區以顧錫九為司令，披山地區調馮龍為司令，南麂地區以徐驤為司令，後為曹維漢，一江山以程慕頤兼任司令。各司令皆為北伐、抗戰、剿共久經戰陣人員，負責指揮駐在地之突擊部隊作戰。

九月下旬，情報顯示，寨頭地區踞共軍二連，附砲二門，並有民兵百餘人。雞冠山、羊嶼踞有其公安師部隊及武裝地下工作共幹五十餘人，據為諜報根據地，有襲擊我船艇可能，經研究分析，宜予驅逐之，先生乃命披山地區司令馮龍指揮掃蕩。

十月八日由第五突擊大隊之第一，第二隊兩隊混合編組一百二十人，藉海軍雅龍艦之掩護，乘漁粵、勝安兩艇，突擊寨頭，夜半抵沙埕附近，開始登陸，一部攻擊鮑家山，一部攻擊小 山，以主力阻擊增援之共軍，遂發生激戰，攻佔鮑家山、小 山之後，誘捕民兵二十三人，擊斃逃竄之共軍五十餘人。

突擊雞冠山、羊嶼者，為第一突擊大隊之第一、第二兩隊，藉嘉陵艦之掩護，乘藍天使、中益兩艇，由披山發航，以一個區隊突擊，馮司令親自指揮主力攻擊雞冠山，十月十日晨四時三十分，第二隊人員由大隊附李道隆指揮在雞冠山之大岔 、小岔 登陸，五時進至茶山，與中共公安第十三師五十團第二營、第三營之一部遭遇激戰，而共軍另一部亦於大岔 、小岔 行反登陸增援，於是全面陷於苦戰，當我已佔領制高點，西山一地，共軍四次猛撲未逞，其營長王某為我擊斃，敵始潰竄。

第一隊由後忝登陸後，即與北邊山、雞冠山共軍第八連及機槍連之一部展開激戰，第一隊隊長胡庚來，教官甘德華陣亡，戰至下午一時，我攻羊嶼之區隊援至，始將共軍擊潰，潛伏之共諜，遂得全部搜獲。

第一隊副隊長張積玉，指揮攻擊羊嶼之區隊，登陸羊嶼後，擊潰中共公安十三師五十團三營之第七連，並招降其士兵一班，肅清全島後，遂即增援雞冠山。

是役與我對戰之中共公安第十三師，五十團之第二、第八兩連，及第七、第九連、機槍連之一部，兵力超過突擊隊一倍以上，終為我擊破，擊斃共軍營長及連指導員等六人，及其餘官兵三百餘人（未含落水淹斃者約百餘人），俘其官兵三十三人（不包括招降之一班），男女地方共幹五十四人，民兵二十三人，長槍一百一十五枝，六○砲七門，我亦陣亡軍官二員，士兵十八名，傷三十七人，為本年度各突擊戰役中規模最大之戰鬥。所獲戰利品國防部陳列於新公園博物館（今更名為國立台灣博物館）內，作為第三屆國軍克難成果展覽，指揮是役突擊司令馮龍，奉頒五等寶鼎勛章，其餘李道隆等四十五人獲選四十三年戰鬥英雄。

游擊部隊經費困難

先生有意徵集江浙皖等地來台義民三萬人，施以游擊軍事政治之訓練未果，擬在香港接回義胞八千人，亦未奉准。感於游擊部隊多數幹部，皆來自民間，未受正式軍事訓練，戰時忠勇直前死傷甚大，平時訓練不足，乃奉總統核准，成立東南幹部學校，先生自兼校長，延請西方公司大陳負責人范爾森為副校長，李惟錦為教育長，先調訓排班級官兵三百餘人，編為一個大隊，施以短期速成訓練，二個月結業，遣回原部隊，游擊戰術思想與戰鬥動作，得以逐漸統一。

自江浙反共游擊總指揮部成立，先生迭請於國防部，雖已按實有人數發給主食米及服裝，但仍無薪餉及副食費。先生臨行前晉謁總統，蒙給銀元二千元，為指揮機構之費用。後鍾副指揮來台開會面陳大陳游擊隊窮困情形，蒙總統發給銀元五萬元，亦諭云：「只有此數，後難為繼，應節省使用……」。先生後得知為總統生活之費用，為之淚下，並電復辦事處：「我輩不能為領袖抒難，何忍使用領袖生活之費，何所逃罪？宜即呈繳。」後來該一經費領到時，已歸還聯勤總部借款一萬五仟元，無法呈繳，殊為悒悒憾嘆！乃發海上官兵每月副食費十元，大隊辦公費月三十元，隊十元，並向隊長以上人員說明此款之由來，眾亦為之淚下。

是年，先生奉總統令兼任浙江省主席，方青儒、鍾松、沈之岳、徐世麟、趙才標、程開椿、毛學里等七人為省府委員。沈之岳兼行政處長，鍾松兼軍事處長，程開椿兼經濟處長，尚缺委員三人，先生呈明須待將來反攻作戰中有功人員派補。

省政府成立後，旋即成立溫嶺、玉環兩縣縣政府，溫嶺縣政府設下大陳，並設警察局，縣長初由一大隊長王相義兼任，後由前獨立二十七縱隊司令吳樹霖擔任；玉環縣政府設披山，由披山地區司令馮龍兼任縣長，其他未設縣政府地區，由地區司令就近主持戰地政務。

四十二年先生離大陳，浙江省政府於四十四年奉令裁撤。

國際外交之變遷

四十一年一月六日，警備總部公布去年一年來檢肅共諜之成果，自首者六二九人，檢舉偵破者一四一件，對內部之淨化，收到極大之效果。九日，美總統杜魯門與英首相邱吉爾發表聯合聲明，指出美英對華政策雖異，惟仍合作對付中共。三十日，日本政府派河田烈為談判中日雙邊和約首席代表。

二月十二日韓國巨濟島戰俘營內七千名華籍戰俘，向聯軍總部呼籲，願往台灣參加反共抗俄工作。十五日總統特派葉公超為締結中日和約全權代表，日本首席代表率團來台。二十日，中日和約會議在台北舉行，我國提出和約草案。（待續）