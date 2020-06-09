無色覺醒》 賴岳謙：台灣防疫階段完成！經濟解封誰來決定？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第648集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「台灣防疫階段完成！經濟解封誰來決定？」

台灣防疫指揮官陳時中近期帶領台灣抗疫有功，在疫情緩解之際，他接受各縣市首長之邀請，挾帶高人氣協助當地拚觀光，並親自示範如何展開「防疫新生活」。五月底，陳時中就出巡南下墾丁，召開例行的防疫記者會，身著「花襯衫」、「木屐」大逛墾丁大街。當然他所到之處無不人潮簇擁，民眾紛紛拿起手機，記錄陳部長大駕親臨的熱鬧時刻。

最近日本宣布，預定將在六月底做第一波航境解封，可是首波開放名單，卻不見台灣的蹤影，令台灣民眾大失所望。防疫指揮官陳時中部長被問到此事，竟斬釘截鐵的稱其為政治問題，意圖將整起緣由歸咎到對岸大陸身上。可以發現，綠營政府每逢任何國際外交不順遂，都會直接將責任推卸給中國大陸、推向海峽對岸，以煽動仇恨的方式，來分散台灣民眾對政府咎責的目光。

事實上，對於是否被他國列為解封名單，一直是國際外交依循對等原則。就是採相互開放的方式，台灣自己要先行讓步開放，才得以要求他國開放台灣。以目前台灣政府防疫指揮中心的規定來說，任何入境台灣旅客皆須居家檢疫14天，也就是來回需要檢疫28天。在台灣經濟相當著重出口導向，兩岸貿易交流往來頻繁下，這項限制也就大大的影響商務往返意願。

也就是說，台灣亟須盡快調整後疫時期與經濟復甦配套的舉措。一旦個體經濟衝擊情況嚴重、失業率人口越來越高，引社會治安問題隱憂，對台灣未來總體經濟影響將更為不利。因此我們建議，既然台灣已數日「+0」，台灣政府防疫指揮中心能否本於對等防疫安全下，全盤研擬政策鬆綁，放寬台灣入出境限制，減少商務人士通行不便，以期挽救台灣的重要經濟命脈。

台灣是新冠肺炎的全球抗疫資優生，多數人都將功勞直接歸功防疫指揮官陳時中。然而，事情之初真是如此嗎？還記得疫情初發之際，行政院公開對民眾聲稱，已做好萬全準備且防疫物資充足。但當部分在台演藝人員，開始將口罩捐獻給當時正值疫情最嚴重的大陸疫區時，卻遭政府限制、民眾接連撻伐。原來是台灣口罩根本不足。

明明政府當時並未確實交代真實情況，卻將責任推卸給善意捐獻的演藝人員。豈有此理？此外，在揭示台灣口罩不夠的同時，到底需不需要戴口罩也在台灣掀起一番論戰。幸虧台灣民眾不理睬政府，直接配戴上口罩、養成勤洗手習慣並開始注意社交距離，讓台灣確診人數不致失控。由此看出，台灣民眾無疑才是抗疫的最大功臣。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！