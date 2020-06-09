經過長達兩個月的醞釀，行政院長蘇貞昌在6月2日端出「振興三倍券」政策，面對新冠肺炎所引起的全球經濟衰退潮，政府已經祭出多種針對特定對象的紓困方案，試圖救急兼救窮，緩解企業倒閉與勞工失業的危機；「振興三倍券」不是特定對象的紓困，而是普及全民的送錢，藉著振興券的發放，試圖刺激民間消費，減緩經濟衰退的殺傷力。

「消費券」是政府面對重大經濟衰退事件時常用的老招，依據過往的經驗，消費券對於拉動經濟成長的貢獻，其實有限。台灣上一次使用，是在金融海嘯後的2009年元月發放，每人3,600元的消費券，一家四口總共可領14,400元，在農曆年關之前發放，一個星期之內就有將近百分之一百的國民領到消費券。

不過，當年這個方案總共花掉中央政府856億元，財政部舉債支應，成本約佔當年GDP的0.6％，之後政府請中央研究院經濟研究所調查消費券使用情況，估算實際對經濟成長率的貢獻只有0.4％。行政院所屬的國發會也自行做了成效評估，結果也是對GDP的貢獻在0.28％至0.43％之間，遠低於政策施行前預估的0.64％。

台灣經驗跟國外歷次使用消費券的經驗很像，人民拿到消費券，通常花用在日常生活既定的支出，並沒有創造新增的消費。對消費者來說，當年每人3,600元消費券的金額只是每月生活支出的零頭，對整體商家來說，總體800億元的消費券，相較於每季3千億元的綜合商品零售市場（大賣場、便利店等的總和），或是2千億元左右的餐飲市場（以上均為2019年經濟部發布之統計），就算每一張消費券都創造新增消費，也只增加了4％，遑論只用在既有的支出，不論從總體、或是個體的層面來看，消費券對於經濟刺激的效用有限。

蘇貞昌院長這次親自站到第一線，而且敲鑼打鼓吸引人民注意，還選在解封前夕發布的「振興三倍券」，用上買一送二的新技巧，喊出「好領、好用、好刺激」加上對低收入戶溫暖直送1千元的「三好一溫暖」，本質上還是傳統的消費券，就算瞬間發放給2,300萬人民，總計人民出200億元、政府出400億元、加總600億元的規模，遠低於11年前馬總統的消費券規模，實際經濟刺激的效應還是有限。

由此觀之，引用傳統經濟數據來討論「振興三倍券」，恐怕本身就是沒有效益的爭辯。我們認為，不論是現在的蘇貞昌、當時的馬總統與行政院長劉兆玄、或是推出「全員紓困」，對每位國民發放10萬日圓的日本安倍晉三首相、以及發給每人每月1,200美元、持續三個月、而且正要繼續加碼的美國朝野兩黨政治領袖，大家打的算盤，都不是傳統的財政與經濟效益，而是政治行銷。

中國歷史上每逢重大天災，官府都會開倉放糧，實際能救的災民有限，卻傳達出官府悲天憫人、用盡全力拯救災民的訊息。到了今天還是如此，且中外政府皆然，美國、日本、台灣、中國紛紛針對受到瘟疫傷害最大的交通旅遊部門，給予針對性的補貼，進而擴大到增加失業補助金，但是這些都還不夠，最終還是需要「無差別」的全民補貼，用來傳達政府照顧到每一位國民的訊息，這個補貼金額不能大到造成國庫虧空，卻也不能小到人民無感，本質上是精密計算的政治行銷。

蘇貞昌的「振興三倍券」就是一次創新的政治行銷，原本百貨公司的周年慶玩的是「滿千送百」這種10％的折扣行銷，到了蘇貞昌手上，既然要花國庫的錢，而且又有馬英九3,600元的前例可循，索性變身成為「買一送二」的超級禮券，而且行銷活動從6月2日啟動，有一個半月可以鼓動商家參與，加碼行銷，到7月中才正式發消費券，截止日到年底，話題的熱度至少維持三至四個月。

消費券能夠拉動多少消費並不是重點，而是藉著消費券的政治行銷，能不能將勞工失業、經濟衰退的負面情緒，轉移成客廳、餐桌、會議室裡全民討論的樂觀話題。民進黨政府政治行銷的技巧完勝國民黨，這是近年國民黨節節敗退的原因之一，當國民黨的立委們還沉浸在11年前馬總統「直接發現金」的成功經驗，爭辯消費券到底創造多少GDP的時候，蘇貞昌已經藉著振興經濟的名義，啟動了一場全民參與的行銷活動。還有，未來幾個月將會有超過1億張、面額200元或是500元的消費券在2千多萬國民手上流轉，每張都提醒人民「三倍」的政府優惠，這是政府照顧人民最佳的宣傳，一本萬利，效益奇佳。

(工商時報)