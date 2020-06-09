2011年7月，馬英九在電視機前神采飛揚地表示，「第一次世界大戰之前的德國和法國戰爭紛擾不斷，除了締結和平約定，兩國還透過學生交流，進一步創造真正的和平。」

這段話有段大背景：替自己「開放陸生來台」受到的攻擊解釋──兩岸瞭解對方，就不會打仗了嘛(當然，這種比喻大陸朋友可能會跳腳)。2011年，陸生開放元年。而後的幾年，台灣人看見一些活躍於媒體上的陸生網紅，或多或少改變了對大陸年輕人的想像。

最初對陸生，台灣社會的第一反應是「認真，好讀書，台灣學生比不過」，大概跟美國白人看亞洲人的心態有些像。一年又一年過去，兩岸風向如何，陸生是第一感受人──他們受到的兩岸衝擊比在北京的台生還劇烈。

誰讓你去台灣呢 傻孩子

2019年7月，身邊一位老大不小、閑著沒事跑到台灣讀博士的大陸友人非常有自知之明地說：「我可能是末代陸生」。2020年甫開始，因為疫情，陸生在臉書上成立爭取受教權益的社群，有人支持，也有太多謾罵。許多大陸老鄉總是拍拍這些陸生，「誰讓你去台灣呢，傻孩子。」

2020年4月9日，陸生申請赴台就讀相關事宜按下停止鍵。認識的陸生對此大多想得明白：感情上是一回事，但意料之中。

兩岸關係和緩之日陸生赴台也有望重啟，然而就算重啟，許多事情也回不來了。

2012年時韓寒寫下轟動兩岸的《太平洋的風》讚美台灣人情，2015年大陸高中生赴台灣高校就讀學士學位的達到1967人的高峰。2016年之後，「現在誰去台灣讀書」成為網上常見聲音。2019年，陸生赴台就讀學士學位的數字降到702人。

誰會去台灣讀書？根據台灣負責招收陸生的「陸生聯招會」的數據：2011年首屆赴台陸生有724人，而後2013年上升到1209人，2014年1760人、到2015年的1967人是高峰，2019年降到702人。

但是赴台灣高校就讀碩士、博士學位者是增加的。以碩士學位為例，2014年陸生在台讀碩士者是595人，2015到2017都穩定在700至800人，2019年更升到984人。究其原因，碩士學位中自然有一部分是在台灣讀本科的陸生繼續升讀的，另一部分則是有本科文憑為保證(至少往後回大陸找工作並不發愁)，進修順帶遊玩。

當代大陸網民提起台灣直言「我把你當同胞，你視我為錢包」，但其實類似的話打從開放陸生赴台讀書之後就多番聽朋友抱怨過「想賺陸生的錢，又限制這樣多」。我跟陸生朋友的關係奇妙。因同是「兩岸夾心餅」而惺惺相惜，但有太多時候我不理解他們為什麼在限制諸多的情況下去台灣──這份不理解主要是尷尬。

我是北京大學的台生，雖偶爾有些不方便，但與同學交流融洽。「你們台灣人好禮貌、我想去台灣玩」是我們常聽見的。而在對岸，陸生朋友得更多地面對「你們大陸/中共/中國人是不是怎樣怎樣」的哭笑不得。那時跟同在北大的台生朋友聊，大家對此現象也都有點羞赧。

近年大陸對台灣民意轉變，讓在大陸的台灣人壓力倍增，除了自嘲「風水輪流轉」也難多解釋什麼。但是，當看到陸生們紛紛發文悼念「末代陸生」之際，我發微信問了一位已經畢業回鄉的陸生，想念台灣嗎？「那時，無數次想把很多人的腦袋按進馬桶。但是，想。」

末代陸生與初代陸生

我在北京從讀書到工作，看著這裡跌跌撞撞地前行，有過第一次吃羊蠍子的時刻，有過跟各位讀者激烈辯論政體好壞的時刻，有過工作失敗在北京街頭從地鐵站哭回家的時刻。

也有很多為自己驕傲的時刻──某次在三里屯喝多了，跟鄰桌完全不認識的外國人揮拳大喊，我們在北京生存下來了！日子會一天天好的！就算政治上再對立，許多陸生，對於台灣，也有太多這樣的記憶吧。一些「初代陸生」曾經是活躍於台灣螢幕的網紅，對比之下近年新一代的陸生則更加謹小慎微，相比前人的塑造話題，他們更多的是在臉書或微信上對彼此小小訴苦或吐槽。他們還是一樣爭取權益，只是在台灣所能激起的反響越來越小。

台灣民意不是沒有對兩岸政策做出過反思，2017年、2018年時太陽花時期的「覺醒青年」在網路上已有些負面──尤其是陸續有「太陽花青年赴大陸工作」之新聞。而後2019年，民意再度扭轉。不懂善待陸生，是台灣政府做的最錯誤的決定。

我們自嘲，「在國際上當了亞細亞的孤兒當了40多年」，但未來四年我們將是真正的孤兒，最願意瞭解台灣、理解台灣的一群人，切斷了。好吧，我今天第一次坦率承認，是時候悼念「太平洋的風」。兩岸正式進入對立時代，今日的「陸生赴台停止」不過是個小開始。

跨越海峽的 只剩台青

兩岸關係往後可能隨著經濟、或是其他變數而改變，但就算回暖，「太平洋的風」也不復存在，成為了永久的過去式。

兩岸之間單純地好奇、交流，已經回不來了。

大陸八零後、九零後對台灣有五月天與偶像劇的情懷，零零後則是「Taiwan？Who？」回不來了，這樣的「回不來」也是兩岸實力消長的必然。但是與此同時，你又非常難以計算，往後的兩岸交流，到底是「正」還是「負」。政治是表象，那些真正的改變，往往是在現實生活中一直悄然進行的。某天大家回過頭看，才會發現，真變了。

有這麼多的台灣青年跨越海峽，成為大陸人口中「我們公司一堆台灣同事」的一份子。兩岸融合沒有停止，只是大陸對台灣的「稀奇感」被稀釋了許多，台灣人成為北京、上海、杭州中的芸芸眾生。

兩岸成了「單方面的輸出」，而往後大陸小年輕對台灣，除了微博、新聞，就是現實中的台灣同學。身為的一個見識過兩岸甜言蜜語時期的台北女孩，或許有些惆悵，但亦樂觀──台灣的樣貌，取決於我這樣在大陸的台灣北漂，所展現出來的樣子，相信你們會發現我們非常可愛。

（郭雪筠／台北女孩）