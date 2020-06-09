有人問柯P，罷韓後下一個是誰？柯P回答「我推薦侯友宜……至少多一個在前面擋子彈」。柯P這句話聽到侯友宜耳裡，不知該哭還是該笑。

柯P夫人最近親征政壇紅人陳時中，政治攻防戰提前展開，柯P心理有數，民進黨下一個最可能的目標是誰。說笑的背後，是道不盡的心酸。

不可諱言，罷韓成功不僅產生威嚇作用，讓國民黨的百里侯噤若寒蟬，更讓最有可能在未來挑戰民進黨爭奪大位的人心驚。

台灣經過多年的政黨動員和互相攻訐，已經了碎片化。25%的罷免門檻，剛好是民進黨支持者的基本盤。未來民進黨以外的政治人物，將很難推動25%選民激烈反對的政策，因為政治人物都知道，75%的沉默大多數往往袖手旁觀，民進黨擁有年輕族群，輿論動員加上行政圍剿，最後結果就是韓國瑜第2。

不過，這會有副作用。達摩克里斯劍高懸在百里侯頭上，有勇氣推動改革，排除地方千絲萬縷利益關係網，擴大地方建設採取長遠利民者將少之又少。時間拉長來看，民粹反而傷害了絕大多數人民最終的利益。

另外，各級民意代表也將如黃捷一樣，報復性罷免將如芒刺在背，甩不開也躲不掉，因此最可能的選項反而是更加激進，以掌握鐵桿群眾對抗，長此以往，地方持續動員，因報復反報復而產生的政治悲劇還會持續上演。

柯P以嬉笑怒罵闖盪江湖，現在還可以瀟灑的開玩笑。但很明顯，民進黨正在布局，有志大位者也虎視眈眈，如果未來民進黨在黨內徵詢或討論下一個罷免對象時，陳時中、鄭文燦等都眾口一詞喊出「我推薦柯P」，柯P還笑得出來嗎？