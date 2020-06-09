5月進出口統計，台灣對大陸與香港出口年增1成，占總出口比重44.9%，「新南向政策」執行已4年，前5月對東協出口卻創10年最低，這兩個數字告訴我們一個真相，民進黨執政4年，經濟政策完全破產，台灣更危險了。

蔡政府經濟政策的核心，是要降低對大陸的依賴，因而力推「新南向政策」，並獎勵台商回流。台商在政府獎勵政策下確實出現回流潮，但並未減少對大陸的投資。

台灣44.9%產品出口大陸，經濟依賴大陸程度，比馬政府時代更深，卻在政治上和大陸對抗，這個政府太矛盾。