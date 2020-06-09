快評》好矛盾的政府 17:422020/06/09 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」2月在台北登場。（圖╱外貿協會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月進出口統計，台灣對大陸與香港出口年增1成，占總出口比重44.9%，「新南向政策」執行已4年，前5月對東協出口卻創10年最低，這兩個數字告訴我們一個真相，民進黨執政4年，經濟政策完全破產，台灣更危險了。 蔡政府經濟政策的核心，是要降低對大陸的依賴，因而力推「新南向政策」，並獎勵台商回流。台商在政府獎勵政策下確實出現回流潮，但並未減少對大陸的投資。 台灣44.9%產品出口大陸，經濟依賴大陸程度，比馬政府時代更深，卻在政治上和大陸對抗，這個政府太矛盾。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》權力大怪獸 20:122020/06/05 短評 快評》當心罷免反噬 19:342020/06/06 短評 快評》兩岸同拚小經濟 18:492020/06/07 短評 快評》民進黨只看今朝 18:492020/06/07 短評 快評》只死道友的美國 19:232020/06/07 短評 快評》把小英當塑膠 19:182020/06/08 短評 快評》國民黨更要堅持 19:052020/06/08 短評 快評》地攤經濟不能收攤 19:042020/06/08 短評 言論熱門新聞 中時社論》還剩誰擋得住這頭巨獸？ - 中時社論 - 言論 中美新冷戰系列五：蘇起》美中關係的虛與實 - 名家 - 言論 張景為》暗黑小英來了 - 觀點 - 言論 徐宗懋》中美對抗長期化的輸贏 - 觀點 - 言論 中美新冷戰系列四：黃介正》美中爭霸從「拐點」走向「陷阱」 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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