1991年波斯灣戰爭之後，未來學家艾文．托佛勒（Alvin Toffler）在1994年出版了一本《新戰爭論》，從波灣戰爭分析未來的戰爭型態，主要是資訊戰、電子戰、飛彈戰（從空中與海上），以及現場直播的視覺宣傳戰，會取代傳統戰爭，其中最有名的一句話是：「每一個戰士，都拖著長長的尾巴。一個前方戰士的背後是一大隊的後勤支援力量。」

1995年，兩岸還未有飛彈危機，戰爭話題還不敏感，我曾在北京訪問過一個電子方面的軍事專家。印象非常深刻，因為我們就坐在清河「二炮指揮樓」前面的餐廳裡。二炮就是大陸的導彈部隊，當年的東海演習，最高指揮中心就在這裡。二炮現在已改名為「火箭軍」，為了顯示其重要性，獨立在陸海空三軍之外，自成一軍。由此可見中共重視的程度。

當時，這位從事電子電腦武器的軍事專家曾經笑著說：「你們台灣的軍事專家都在胡說八道。什麼中共如果武力攻台會『萬船齊發』，用登陸部隊去進行地面戰，而後台灣要如何如何防禦。真是笑話！太看不起現代科技了。這都是不懂現代戰爭的古代戰爭專家。」

他指著二炮指揮樓的方向說：「想一想波斯灣戰爭，你們就會明白中共會有什麼手段。飛彈演習還說得不夠明白嗎？這不是中共的發明，是美國開頭的，也是現代戰爭的必然規律。」

中共如果要武力攻台，當然不會用最原始的登陸戰，而是由飛彈開始。現代戰爭的目的在於取得勝利，而不是古代的全面摧毀。中共對台灣的企圖也一樣，只要攻占，取得政權，全面摧毀反而是全力要避免的。

在大陸軍事研究者的評估中，中共的武力攻台將分為三階段進行：第一階段是心理戰，第二階段是實際飛彈電子戰、封鎖戰，第三階段是飛彈全面重點攻擊，包括軍事設施、政府機構、軍事機場、港口、發電廠等。而後台灣將進入全面心理崩潰，這時抵抗與反擊能力已消失，中共才真正派軍隊攻打本島，以最小的損失，取得最後的勝利。

在第一階段，如果台灣走向台獨，而中共必須使用武力時，中共可能由外圍的演習，施以恫嚇，以東海岸的港口或南北港口、外海為目標，進行飛彈演習，其目的在於讓台灣認識中共的飛彈武力有能力攻打到台灣任何地方，並讓台灣處於心理崩潰邊緣。

這時台灣有財力、物力、外國護照的人，大概會開始攜家帶眷撤走，避免戰火。台灣經濟陷入危機，同時，產業供應與社會運作會開始失序。而美國當然也會開始介入。但怎麼介入，得視情況而定。如果台灣公然宣告台獨，而不理會美國的警告，則美國的干預就會有限。但如果是美國所發動，情況有所不同。然而，美國要如何介入台海戰爭呢？是像八二三炮戰？還是韓戰時期的第七艦隊協防？這些都需要再評估。

中共的第二階段，即進入實際攻擊。中共將可能宣告在一定時間內（例如一星期內），攻擊台灣的無人定點，如無人的山上或海邊。提前宣告，是要台灣民眾走避。由於中共飛彈攻擊的來源不定，台灣很難防備。這是包括美國、日本在內的國家都有的同樣困擾。而在南斯拉夫大使館攻擊事件後，任人皆知，定點定向的精密飛彈已不是電影的情節，而是戰爭的現實。

問題是：台灣有多少反擊的能力？美國會介入多深？國家安危繫在別人手上，從古至今，這都是國之大忌。

最大的問題，還是在動用武力之後，如何收拾民心。因而中共一定會以飛彈先行擊潰抵抗的軍事重點，而後用提前宣告的方式要台灣民眾走避，而後進攻台灣。等到這一步，大概戰爭已到尾聲。

以上所述只是從《新戰爭論》的戰略觀，試著分析一下兩岸可能的新戰爭型態。從這個觀點看，那些買來的美式坦克、那些想搞街頭巷戰的想法，那些以為會碰上大陸登陸艇的戰爭設想，會不會有點太古典了一點？

21世紀的兩岸戰爭，肯定不是敦克爾克大撤退。《新戰爭論》都是25年前的舊書了，我們是不是該更新觀念了。

（作者為作家）