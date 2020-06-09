日昨有記者問中央疫情指揮中心指揮官陳時中，邊境管制、國外旅遊何時鬆綁？陳部長倒是說了實話，「不是開玩笑的事情，要一步一步走」，非常擔心每年進出國門各1000萬以上人次，進出的人都有風險，恐很快讓台灣醫療崩解。

這雖然是實話，但卻是錯誤檢疫政策下的實話，若政策能向對的方向調整，實話立刻會變成廢話。在現行的檢疫政策下，所有國外入境的旅客必須直接居家檢疫或檢疫所檢疫14天，是不能直接回家或上工的，14日居檢結束後還要7天自主健康管理。出國的人，對方國家也是同樣要14天的檢疫，一來一回就是28天。在這種情況下即使航班沒有停飛，也沒有哪個笨蛋會為了7天的旅程而白被關28天。這就是陳部長所說的，這不是開玩笑的事情。

開放邊境管制後，進來居家檢疫的人多了，一定比例的人會發病，當然會造成醫療機構飽合，甚至崩解。這一切解除邊境管制後的災難後果，竟出自將「超前部署」掛在嘴邊的陳部長口中，充其量只能稱之為「超前抱怨」。完全沒有想解決問題的誠意，所以只會拋出問題，沒有任何超前部署解決方案。

這樣的政策雖然各國皆然，是造成國際旅遊沒法打開的原因。但是鬆綁國際旅遊又正是各國振興經濟所必須，台灣也絕對不能只靠國旅就能活，這不是那些不食人間煙火的防疫專家所能了解的。所以不管有再大的風險，為了台灣的經濟，為了防疫專家以外人的肚皮，邊境管制肯定要開放，而且越早開越好。

如果指揮中心還有一丁點苦民所苦的心思，就不會看不到邊境管制與經濟發展之間是可以雙贏的，「旅遊泡泡」就是其中最經典的做法。兩個經濟互相需求的國家，經由談判，對兩國來往的旅客交互執行出入境篩查，並禮遇篩查陰性的旅客直接入境，免去14天的居檢。既然進出國門都是安全的人，造成發病需要住院的人自然不多，醫療不會崩解。

旅遊泡泡是要兩國坐下來談的，前陣子和世衛對罵之時，還有工夫和其他國家談嗎？而且談的時候，自己手上必須有籌碼，指揮中心從1月蹉跎到現在，快篩還是沒個影子。目前商務人士持陰性檢驗證明，還必須關5至10天才能優惠放出來，原因就是沒有快篩。

快篩並不是社區或醫院防疫所必須，台灣的前半場沒有快篩，不也打得很好？後半場的邊境管制鬆綁才真正需要快篩，決定下半場的成敗，也是疫後經濟復甦的關鍵。指揮中心忽悠了我們5個月的時間，沒有超前部署取得快篩，老百姓悶在島內不能出國，因為預期醫療崩潰，醫療人員也不讓出國，只要快篩到位，很多問題可迎刃而解，指揮中心實在不能再土法煉鋼下去了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）