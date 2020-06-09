美、中全面對抗下，新冷戰已然成形。既言新，當然是有例在先，即二次大戰後美國和蘇聯的關係。1946年美國駐莫斯科大使喬治‧肯楠的那封「長電報」，奠定了美國對蘇聯的圍堵政策；幾乎同一時間，蘇聯駐美大使諾維科夫也發了一封長電報，針對美國援歐的馬歇爾計畫，研判將對蘇聯的擴張加以敵意性遏阻。

這兩封電報併時出現絕非偶然，那是美蘇爭霸之下的產物。就好像今年5月白宮發表的《美國對中華人民共和國的戰略方針》，同樣是美中全面對抗下的產物。與此相對照的，則是北京智庫「中國現代國際關係研究院」4月上呈中南海的報告，認定西方反中敵意已升高至1989年六四天安門事件以來最高點，可能使美中關係陷入經濟和軍事衝突。

新冷戰當然不同於舊冷戰，譬如全球化的連結是過去所無，冷戰時期美蘇之間幾乎沒有經貿往來，不像現在美中兩國經貿關係之密切。但也有相似之處，譬如都是核武大國，在恐怖平衡下不會出現熱戰；都是為了爭霸，因此地緣因素仍然重要；以及背後都有意識形態與體制之爭。這些因素，註定新冷戰將是相當漫長的過程，不可能短時間內結束。

除此之外，美蘇冷戰時期能夠維持長達數十年無重大軍事衝突，還與雙方都尊重對方的勢力範圍有關。在歐洲，北約與華約固然針鋒相對，但1956年匈牙利革命、1968年捷克布拉格之春，蘇聯都出兵鎮壓，美國並沒有進行軍事反制。1990年代冷戰結束後一段時間，美國主導全球，不再承認對手的勢力範圍，但這幾年俄羅斯對喬治亞與烏克蘭動武，甚至攫取克里米亞，美國都無可奈何，顯示另一種「尊重對方勢力範圍」的默契已經形成。這雖然和川普的孤立主義有關，但也表示美國國力已經不如從前。

按照這樣的形勢發展，當前的美中對抗，合理推斷經過一段時間碰撞之後，很可能也會在「尊重對方勢力範圍」的默契下趨於穩定。因為「誰都吃不了誰」，最後只能相互妥協。當中最能顯現此種默契的，恐怕就是香港。「港版國安法」出檯後，美國雖擬聯合各國向北京施壓，但歐洲各國反應冷淡，連日本都不願加入譴責行列。承認香港為中國勢力範圍，恐怕是美國最終不得不的選擇。

台灣的情況比較尷尬。台灣地理位置靠近中國，文化語言、經濟關係都很密切，但軍事體系、政治體制和價值觀又和美國連在一起，就像人的身體、腦袋分離，腦袋想的是一回事，身體能不能配合才是關鍵。如何應對美中新冷戰，避免淪為任一邊的籌碼，台灣需要高度智慧才行。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）