為刺激消費振興經濟，千呼萬喚始出來的「振興券」終於推出，每人用1000元現金換3000元券，改稱「振興三倍券」。紙本從7月1日起預購；信用卡、電子票證與電子支付從7月1日起綁定，都從7月15日起領取消費。蘇院長老王賣瓜，認為三倍券「三好一溫暖」：「好領、好用、好刺激、最溫暖」，但從小店家、小庶民角度，卻感覺是「三不一計較」：「不好領、不好用、不刺激、最計較」。

先說「不好領」。目前設計4種領取途徑：紙本、信用卡、電子票證和電子支付。紙本從15日起可在1300多家郵局拿健保卡購買，也可從1日起預購、15日起到1萬多家四大超商門市領取。看來，年長者和年輕人都有習慣的交易途徑可供使用；但40歲以上、相對不熟悉網路操作的600萬國民，可能還是會選擇郵局排隊領取。平均每家郵局要處理4600多人，若都在第1周5天內領取時，平均1天會有900多人領取，可以想見隊伍會有多長。而且，在都會中排隊人數會成倍數提高，引發「紓困萬元之亂」的機會很高。

設限越多效果越低

行政院可能為統計和調配方便，規定要持「健保卡」而非身分證領取，這其實和民眾一般交易習慣不同，不宜假設民眾已習慣買口罩模式而未特別強調或廣為宣導，這將導致許多民眾誤拿身分證前往排隊或代領，加重已可預見的排隊之亂，但政府迄今仍似懵懵懂懂，令人憂心，應開放在超商購買紙本三倍券，大排長龍的現象才可能消除。

再說「不好用」。為追求消費帶動效果（乘數效果）迅速達到極大，政府限制三倍券的用途不能用於11種類型：電商網購、繳稅、繳罰單、繳規費、買菸品、買保單、買股票、繳國民年金、繳卡費、買禮券、儲值。乍看之下似乎合理，但除非政府不嚴格落實，否則將對政府和商家衍生大量執行成本，但效益其實不大。

換個角度看，若禁用的支出屬於民眾必須花用的，則「可支配所得」將會減少，三倍券被用來替代日常消費的比重就會增加，刺激額外消費的效果就會降低；所以設定限制越多，激勵消費的效果越低。我們建議，對明顯屬於儲蓄行為的保單、股票和年金三者禁用，其他則不必禁止，以減少民怨和執行成本。

再說「不刺激」。大量中小型商家經過近半年折騰，早已倒的倒、死的死，連受到米其林加持、被視為「台灣之光」的餐廳也倒了好幾家；但三倍券卻拖拖拉拉到7月中旬才「隆重開幕」，經濟活動限制早已大量解封，三倍券成為食之無味、棄之可惜的「雞肋」，連電動車業者自救推出的6000元減價，也強過這個敲鑼打鼓、彷彿是曠古爍今的方案。就算真能達到1000億元的激勵消費，衝出3倍的乘數效果，3000億的消費增加只能帶來一半（1500億元）的國民生產增加，0.8%的經濟成長效果。如此轟轟烈烈的偉大方案，卻只能帶動經濟成長0.8%，可以說「很刺激」嗎？原因很簡單，巧婦難為少米之炊，規模小力道弱，當然就成效有限。

弱勢庶民處境堪憐

最糟糕的是「最計較」。上面提及，「三倍券」實為「兩倍券」，民眾要以好用的1000元，買到不便使用的3000元券，政府事實上只發放價值少於2000元現金的「消費券」，但明示暗示商家加碼割肉來激勵消費，意圖操作成6倍券或更多倍的「超馬」（超越馬政府）巨作；但小鼻小眼計較，和國外動輒數萬元直接現金補貼的規模完全不成比例，當然效果有限。特別是，對於因這波疫情受失業或無薪假波及的庶民而言，2000元補助是杯水車薪，只能說聊勝於無；面對如此薄情寡恩，卻又顧盼自得的政府，真正弱勢的庶民處境堪憐。

「三倍券」振興經濟效果有限，也幫助不了真正有困難的人，呼籲政府，針對衝擊最大的失業和無薪假民眾，額外提供2萬元以上的補助，他們絕對不會「忘記」消費，但可以讓消費激勵效果更好，社會也更加安定，不是嗎？