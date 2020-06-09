防疫中心陳部長宣稱，國內連續8周無本土病例，於6月7日起，國內防疫大解封。比如搭乘公共交通工具不強制配戴口罩，雙鐵列車上可自由飲食，賣場可提供試吃，化妝品可試用，觀光景點不管制人流等，但仍要遵行防疫新生活運動，肥皂勤洗手、公共場所戴口罩、保持社交距離、餐廳梅花座等。可是，筆者最近到銀行、量販店、醫院仍要量額溫、強制戴口罩；搭捷運、公車還是人人戴口罩，進雙鐵車站無罩不能進票閘門等，都不見有防疫大解封的氛圍。防疫中心連炎炎夏日妨害呼吸的口罩都不能解禁，還奢談其他什麼防疫大鬆綁了。

日前日、希、紐、澳多國對外解封商務入境人士，都沒將台灣列入。除了因台灣仍不讓外國人入境或轉機之政治因素外，也對台灣未做普篩，只作病例的確診，而對台灣社區的安全性仍有疑慮有關。在公布國內大解封前，陳部長連續56天，每天開心計數「嘉玲」本土病例，向國人表示台灣社區很安全。但陳部長在7日記者會中強調，若只有8成以下民眾戴口罩，社區有疫情發生，則醫療防線會破功，意謂民眾戴口罩才能確保社區防疫安全。顯然防疫中心對是否解禁民眾戴口罩的限令仍舉棋不定，國內防疫大鬆綁可說是虛有其表。

日前台大公衛學院和彰化縣衛生局合作進行抗體普篩，針對縣內居家檢疫或隔離的民眾，及該縣高風險醫護人員抽血篩檢新冠抗體，來確認社區的感染程度。針對此事防疫中心卻唱衰表示，台灣無準確率高的試劑，本病也無高發生率，其普篩成績無助防疫工作云云。至今台灣仍有10個本土案例查不到感染源，只因都過了潛伏期14天，而不了了之，防疫中心慶幸之餘也不再追溯。台大公衛學院抗體普篩猶如扒糞探寶，若真檢測到不少具抗體者，可就大大打臉防疫中心一向標榜的國內未曾發生過社區或院內感染的說法，到時該中心面子還真是掛不住矣。連台大公衛教授都質疑社區的安全性要作抗體普篩，實令防疫中心難堪矣。而至今該中心仍要求民眾社區活動時，依防疫新生活規定，要戴口罩，保持社交距離等。說是防疫大鬆綁，卻又綁手綁腳，到底有什麼意義？

值此後防疫時代，陳部長會解除某些防疫禁令，但他堅持不作普篩，又無信心解禁口罩，有效疫苗的國內研製或國外購買又遙遙無期。請問陳部長，在沒疫苗可用前，社區安全又有疑慮時，您是否會建議大家要將戴口罩當作打疫苗呢？不過，筆者認為戴口罩時程應不會太久，因最近民進黨成功罷免了高雄韓市長，副閣揆或將南下補選，內閣應會有所變動，當呼聲最高的陳部長榮升副閣揆，離開防疫團隊，不必再擔心社區安全損其防疫面子，就是口罩完全解禁時。目前防疫中心宣稱的所謂「防疫大解封」，只是政府大內宣、大外宣皆可用，但不切實際華麗的政治口號而已。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）