年度漢光演習下月即將登場，前參謀總長李喜明任內，把漢光做了些調整，今年是延續還是有所變，一時還看不出門道。

李喜明認為，國軍很多準則是抄襲美軍，美軍是要去全球作戰，準則很厚，沒有必要全抄，軍方應重寫準則，只要薄薄幾張紙就好，愈簡單愈好。

李喜明也改了九鵬基地打飛彈口令，不再是喊「54321發射」，以後也聽不到這種口令了，改成開放射擊，知道目標在哪裡，對準就打；過去甚至發生喊了「54321」，「1」都喊完了，卻找不到目標，實在太假了。

李喜明任內辦了2次漢光，他認為，操演需要1個框架，不能放任參演者天馬行空，但沒預寫劇本，因為兩岸若真的打起來，也不會呆板地照著國軍制訂的固安防衛計畫進行。

此外，李喜明用很多民間資源，包括首次動員營造廠、中華電信，徵用民間無人機等投入演習，並要求穿軍服。他認為，老百姓穿軍服，雖無階級，但就是軍人，才會聽指揮，穿便服不易約束。

至於民間通信，主要是運用民營電信公司基地台維持各級部隊指管暢通。李喜明認為，現在手機很方便，軍方要靈活運用於戰場上；他並認為，大陸不會以大欺小，兩岸真打起來，不會轟炸中華電信等民間單位。不過有些軍方官員看法不同，認為大陸真打，最先做的就是切斷我通信。

再者，以前地面部隊演訓，如果要戰機支援，都是空軍派人來幫忙，但李喜明認為，若真打起來，哪有人聯絡空軍？因此，他叫陸軍參演官兵自己指派空中支援，並演練整個過程，直到炸射完畢。

不僅實兵操演，在指揮所演練時也做。陸軍軍團指揮官以往只管地面部隊作戰，指揮不了空中兵力，李喜明則充分授權，直接將40架戰機交予軍團指揮官，由他們負責在戰場指揮調度，軍團指揮官壓力之大，可以想像。不過，空軍官員有不同看法，手上沒飛機很不適應。當時的空軍司令張哲平，還刻意在李喜明面前適時表達態度。

今年漢光演習將首度驗證新編成的「聯合兵種營」，此外，地面部隊將運用工廠、地下室、橋梁及大型賣場等民間建物，實施戰力保存，等於打城鎮戰。

李喜明當總長時黃曙光是海軍司令、張哲平是空軍司令、陳寶餘是副參謀總長執行官。這3人中，陳寶餘是執行官，也最清楚李喜明的想法。現在陳寶餘是陸軍司令、黃曙光是參謀總長，這次漢光，是黃曙光接總長的第一次，而李喜明與黃曙光又有瑜亮情節，因此這次操演是延續還是有所變，都是話題。不管是看門道還是看熱鬧，下個月便知曉。